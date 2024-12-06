Η Κέιτ Μίντλετον φόρεσε το κολιέ από μαργαριτάρια της Βασίλισσας Ελισάβετ

Μετά την ανακοίνωση της διάγνωσής της για καρκίνο τον Μάρτιο και την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας έξι μήνες αργότερα, η Κέιτ Μίντλετον έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ, επικεντρώνοντας την προσοχή της στην οικογένεια και την ανάρρωσή της. Τώρα, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επιστρέφει σιγά-σιγά στις δημόσιες υποχρεώσεις της, και όταν εμφανίζεται, φροντίζει να αφήνει εντυπώσεις.

Στις 3 Δεκεμβρίου, η Μίντλετον παρευρέθηκε στην Επίσημη Τελετή Υποδοχής στο Horse Guards Parade για να καλωσορίσει τον Εμίρη του Κατάρ σε επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον τρόπο που μας έχει συνηθίσει, τίμησε και τις δύο χώρες με την εμφάνισή της, συνεχίζοντας μια παράδοση μόδας που ξεκίνησε η Βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Το βουργουνδί outfit

Στην εκδήλωση προς τιμήν του Εμίρη του Κατάρ, η Μίντλετον τίμησε τη χώρα επιλέγοντας ένα βουργουνδί σύνολο που αντικατοπτρίζει τη σημαία του Κατάρ. Το συνδύασε με ένα παλτό-φόρεμα από τον Alexander McQueen, ραμμένο πάνω της, με oversized πέτα και κουμπιά.

Συμπλήρωσε το εντυπωσιακό trench coat με μια σειρά από αξεσουάρ στην ίδια απόχρωση, όπως ένα ζευγάρι δερμάτινα γάντια Cornelia James αξίας $188, μπότες μέχρι το γόνατο από τον Gianvito Rossi και έναν μπερέ από τον οίκο Sahar Millinery με έναν διακριτικό φιόγκο στο επάνω μέρος. Επιπλέον, κρατούσε μια δερμάτινη τσάντα Chanel με καπιτονέ σχέδιο σε μπορντό χρώμα.

Τα κοσμήματα της Κέιτ

Ενώ το σύνολό της τίμησε τα χρώματα του Κατάρ, τα κοσμήματά της απέδωσαν μεγάλο φόρο τιμής στη βρετανική κληρονομιά της. Φόρεσε το Four Row Japanese Pearl Choker, ένα κολιέ που ανήκε στη γιαγιά του συζύγου της, της Βασίλισσας Ελισάβετ Β', και το συνδύασε με κρεμαστά σκουλαρίκια από μαργαριτάρια.

Σύμφωνα με το Court Jeweller, τα μαργαριτάρια ήταν δώρο από την ιαπωνική κυβέρνηση στην αείμνηστη Βασίλισσα, η οποία τα παρέδωσε στον Garrard για να δημιουργήσει το κολιέ. Η μονάρχης απέκτησε τα μαργαριτάρια κατά τη διάρκεια μιας κρατικής επίσκεψής της στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 1970.

Έκτοτε, το κολιέ πέρασε στις επόμενες γενιές, με τη μητέρα του Ουίλιαμ, Πριγκίπισσα Νταϊάνα, να το φορά τη δεκαετία του '90. Περισσότερες από τρεις δεκαετίες αργότερα, η Μίντλετον συνεχίζει την παράδοση, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον διαχρονικό χαρακτήρα του βασιλικού στυλ.

