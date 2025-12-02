Ρίτα Όρα: Δεν πήγε ντυμένη στα Fashion Awards, αλλά τη συνόδευσε ο σύζυγός της (φωτό)

Η Ρίτα Όρα και ο σύζυγός της, Τάικα Γουαϊτίτι, έδειξαν την αγάπη τους καθώς συνόδευσαν τη FKA twigs στο πάρτι μετά την απονομή των βραβείων 2025 Fashion Awards, στο Rosewood Chancery του Λονδίνου. Η 35χρονη τραγουδίστρια έλαμψε με το τολμηρό φόρεμά της και την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί.

Rita Ora Shows Off Tom Ford Spring 2026 Baby Blue Pumps on the 2025 Fashion Awards Red Carpet https://t.co/r1dcAXUKoZ December 1, 2025

Το εντυπωσιακό φόρεμα της τραγουδίστριας είχε επίσης ένα τολμηρό σκίσιμο στον μηρό που άφηνε λίγα στη φαντασία, καθώς περπατούσε με ψηλά τακούνια. Εν τω μεταξύ, η FKA, με πραγματικό όνομα Tahliah Debrett Barnett, έκανε επίσης μια τολμηρή εμφάνιση, αφού έφυγε από την τελετή απονομής των βραβείων. Η 37χρονη έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, καθώς δεν φορούσε σουτιέν κάτω από ένα διαφανές φόρεμα, όταν έφτασε με στυλ.

Η Ρίτα Όρα πειραματίζεται με το στυλ της, αλλά πάντα με αυτοπεποίθηση -από glamorous red-carpet εμφανίσεις μέχρι τολμηρά street looks. Έχει ποζάρει για μεγάλους οίκους μόδας, έχει δημιουργήσει δική της συλλογή ρούχων και έχει εμφανιστεί σε δεκάδες εξώφυλλα περιοδικών.

Το καλοκαίρι του 2022, η Ρίτα έκανε το πιο αναπάντεχο βήμα: πρότεινε η ίδια γάμο στον σύντροφό της, τον βραβευμένο Νεοζηλανδό σκηνοθέτη Taika Waititi. Η απάντηση, φυσικά, ήταν ένα μεγάλο «ναι». Στις 4 Αυγούστου 2022, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια ιδιωτική τελετή στο Λος Άντζελες, με μόλις λίγους καλεσμένους και τους γονείς τους να παρακολουθούν μέσω Zoom. «Η επιτυχία για μένα δεν είναι τα βραβεία. Είναι να ξυπνάς και να αγαπάς αυτό που κάνεις και τον άνθρωπο με τον οποίο το μοιράζεσαι», ανέφερε πρόσφατα η ίδια.

Rita Ora and husband Taika Waititi put on a loved-up display as they arrive hand-in-hand alongside braless FKA twigs at star-studded Fashion Awards afterparty https://t.co/ZDnMUCREzv — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 2, 2025

One of my favorite looks of the night is Rita Ora in Tom Ford SS26 by Haider Ackermann. #TheFashionAwards



She looks sleek, sensual, mature and stylish!🔥 pic.twitter.com/gACZasEncB — LEGENDARY LADE! 🇳🇬 (@LegendaryLade) December 1, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.