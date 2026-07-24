Αναβρασμό στην κοινοβουλευτική ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), αλλά και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση έχει προκαλέσει ο περιορισμένος ανασχηματισμός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Η παραίτηση του Γενς Σπαν από την ηγεσία της ΚΟ της Ένωσης, λόγω των αντιδράσεων που ακολούθησαν την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ, καθώς στη Γερμανία η διαδικασία απαγορεύεται και ο ίδιος είχε επανειλημμένα εκφραστεί εναντίον της, πυροδότησε ευρύτερες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο καγκελάριος επέλεξε τον μέχρι τότε στενότερο συνεργάτη του, επικεφαλής του επιτελείου της καγκελαρίας, Τόρστεν Φράι, ως αρχηγό της ΚΟ και μετακίνησε την έως σήμερα υπουργό Υγείας Νίνα Βάρκεν στη θέση του. Ο γενικός γραμματέας του CDU Κάρστεν Λίνεμαν ανέλαβε κατόπιν το υπουργείο Υγείας.

Στις σημερινές, διάρκειας μόλις 12΄, ανακοινώσεις του, ο καγκελάριος Μερτς δήλωσε ότι «θα ακολουθήσουν και άλλες αλλαγές». Τουλάχιστον μία από αυτές αφορά το υπουργείο Μεταφορών, καθώς ήδη από το πρωί τα γερμανικά ΜΜΕ έγραφαν ότι παύεται ο Πάτρικ Σνίντερ, επειδή δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες του καγκελάριου σχετικά με το κρίσιμης σημασίας χαρτοφυλάκιό του. Ο Φρίντριχ Μερτς έχει επενδύσει ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, δημιούργησε μάλιστα ειδικό ταμείο σχεδόν μισού τρισεκατομμυρίου για αυτό, και ο κ. Σνίντερ προκάλεσε δυσμενή σχόλια, όταν πριν από λίγους μήνες δήλωσε ότι «δεν φτάνουν τα χρήματα». Δυσαρέσκεια, σύμφωνα με την BILD, υπάρχει και για την υπουργό Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, η οποία φέρεται να έχει πάρει ήδη μια «κίτρινη κάρτα» από την καγκελαρία.

Την τελευταία στιγμή ωστόσο ο κ. Μερτς δεν ανακοίνωσε αλλαγή στο υπουργείο Μεταφορών. Το περιοδικό Der Spiegel έγραψε ότι ο Φριτς Γκύντσλερ, ο βουλευτής τον οποίο προόριζε ο καγκελάριος ως αντικαταστάτη του Πάτρικ Σνίντερ, αρνήθηκε την τελευταία στιγμή την τοποθέτηση. Η BILD μάλιστα έκανε λόγο για «ντροπιαστική» κατάσταση, καθώς ο υποψήφιος υπουργός απέρριψε την πρόταση με μήνυμα στις 4:00 π.μ. Προηγουμένως μάλιστα, σύμφωνα με το περιοδικό, ο Φρίντριχ Μερτς είχε επίσης δυσκολευθεί να πείσει τη Νίνα Βάρκεν και τον Κάρστεν Λίνεμαν να μετακινηθούν. Στο μεταξύ ο κ. Σνίντερ έχει ήδη αποστείλει αποχαιρετιστήριο μήνυμα στους συνεργάτες του, η θέση του με άλλα λόγια παραμένει επί της ουσίας κενή.

Ήδη το συνδικάτο των μηχανοδηγών (GDL), επέκρινε τον απερχόμενο υπουργό Μεταφορών, με τον πρόεδρό του Μάριο Ράις να τονίζει ταυτόχρονα ότι «όποιος υποβιβάζει την κρίση στους σιδηροδρόμους σε ζήτημα προσώπου, υπεραπλουστεύει την κατάσταση, διότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο: επί χρόνια οι πολιτικοί δεν έχουν καταφέρει να δώσουν σαφείς και δεσμευτικούς στόχους στον κρατικό σιδηρόδρομο, αλλά και συνεπή διαχείριση». Πίεση προς τον νέο υπουργό Υγείας Κάρστεν Λίνεμαν, πριν ακόμη αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του, άσκησαν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ιατρικοί σύλλογοι, οι οποίοι ζητούν «εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις». Ο Όλιβερ Μπλατ, επικεφαλής της Εθνικής Ένωσης Ταμείων Υποχρεωτικής Ασφάλισης Υγείας (GKV), μίλησε για ένα «έργο μαμούθ» και απαίτησε σαρωτικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εκπρόσωποι των γιατρών ζήτησαν επίσης θεμελιώδεις αλλαγές, έπειτα από χρόνια «μέτρων αποκλειστικά λιτότητας».

Το Spiegel μεταφέρει ακόμη ότι στην ΚΟ της Ένωσης μιλούν για «χάος» και δηλώνουν αγανακτισμένοι - και με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ο Πάτρικ Σνίντερ. «Δεν είναι αυτός τρόπος να αντιμετωπίζεται κανείς. Ο Σνίντερ δεν απέτυχε, ήταν εργατικός και δημοφιλής εντός του CDU», γράφει το περιοδικό και αναφέρεται σε μια ψεύτικη πρώτη σελίδα της εφημερίδας BILD, η οποία διακινήθηκε μεταξύ των βουλευτών, με τίτλο: «Πολιτικός σεισμός στην καγκελαρία. Και πολύ άντεξε. Ο καγκελάριος απέλυσε τον Μερτς!».

Προκήρυξη εκλογών ζήτησε από την πλευρά της αντιπολίτευσης η αρχηγός της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ, μιλώντας επίσης για «χάος». «Αυτή η ομφαλοσκόπηση δεν αρμόζει στα πολυάριθμα και αυτοπροκαλούμενα προβλήματα στη χώρα. Η Γερμανία χρειάζεται νέες εκλογές», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ». H Ζάρα Βάγκενκνεχτ, ιδρύτρια του κόμματος BSW, περιέγραψε τις αλλαγές ως «ανασχηματισμό ανίκανων» και πολιτικών οι οποίοι «δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν στις προηγούμενες θέσεις τους, αλλά τώρα προάγονται». Ένας ανασχηματισμός δεν θα βοηθήσει, «η χώρα χρειάζεται αλλαγή καγκελάριου», δήλωσε η κυρία Βάγκενκνεχτ.

Τα γερμανικά ΜΜΕ υποδέχθηκαν με επιφυλάξεις τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. «Ο καγκελάριος σπαταλά την ευκαιρία για μια δυναμική αναμόρφωση του προσωπικού του», γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung, ενώ η Tagesspiegel σχολιάζει: «O Mερτς αναδιοργανώνει το CDU: μια ανώμαλη επανεκκίνηση που έχει αρνητικό αντίκτυπο στον καγκελάριο (…) Για μία ακόμη φορά, η διαχείριση και η επικοινωνία του Μερτς δείχνουν σημάδια πίεσης». Για «χαμένη ευκαιρία», μιλάει στο σχόλιό της και η WELT: «Ο καγκελάριος Μερτς ήθελε στην πραγματικότητα να επιτύχει νέα ορμή με έναν σημαντικό ανασχηματισμό προσωπικού. Αλλά στη συνέχεια έκανε λάθος υπολογισμούς - και απροσδόκητα έλαβε μια απόρριψη», σημειώνει η εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.