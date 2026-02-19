Η Σάρον Στόουν προκαλεί ξανά: Γυμνότητα, ηλικία και κοινωνικά ταμπού...

Η Σάρον Στόουν εξαπέλυσε μια αιχμηρή κριτική απέναντι στη συνεχιζόμενη αμηχανία της κοινωνίας γύρω από τη γυμνότητα, θέτοντας ερωτήματα που, όπως η ίδια επισημαίνει, θα έπρεπε να έχουν απαντηθεί εδώ και δεκαετίες.

Σε ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, η 67χρονη ηθοποιός αναρωτήθηκε γιατί, το 2026, η γυμνότητα εξακολουθεί να θεωρείται πιο σκανδαλώδης από τη βία. Με ειλικρίνεια και σαρκασμό, έθεσε το ερώτημα: «Πρέπει να τρομάζουμε όταν κοιτάζουμε τον καθρέφτη; Γιατί να φοβόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό; Για μένα, αυτή είναι η πιο παράξενη ιδέα στον κόσμο».

Η Στόουν συνέχισε με λόγια που έγιναν γρήγορα «viral»: «Συγγνώμη, αλλά αυτό το σώμα το φοράω κάθε μέρα. Ξυπνάω με αυτό. Κοιμάμαι με αυτό. Κάνω τσίσα με αυτό. Είναι το διαμέρισμά μου. Εδώ ζω».

Μάλιστα, η ίδια αναφέρθηκε ανοιχτά στην πίεση που δέχονται οι γυναίκες να φοβούνται τη γήρανση ή να κρύβουν το σώμα τους. «Γιατί, το 2026, εξακολουθούμε να φοβόμαστε τη γήρανση και το να ζούμε μέσα στα σώματά μας; Είμαστε κάτι πολύ περισσότερο από την εμφάνισή μας. Είμαστε καλλιτέχνιδες, μητέρες, αδελφές, σύζυγοι, νοσοκόμες, δασκάλες και η λίστα δεν τελειώνει ποτέ».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η οργή της πυροδοτήθηκε από ένα πρόσφατο περιστατικό στο στούντιό της, όταν συνεργείο γυρισμάτων της ζήτησε να απομακρύνει έναν πίνακα από το πλάνο. Το έργο, με τίτλο «The Goddess», απεικόνιζε μια γυμνή γυναίκα. «Αυτό με εξόργισε πραγματικά», δήλωσε. «Φοβόμαστε τη γυμνότητα στις οθόνες μας, στα σώματά μας, στα σπίτια μας, αλλά όχι τη βία ή όλα όσα μας βομβαρδίζουν καθημερινά; Ας είμαστε ρεαλιστές».

Η σταρ του «Basic Instinct» δεν έχει κρύψει στο παρελθόν ότι η σχέση της με το σώμα της υπήρξε δύσκολη, ιδιαίτερα όταν πέρασε τα σαράντα. Η ίδια, που υπήρξε και εξώφυλλο του «Playboy», παραδέχτηκε ότι για χρόνια δεν αποδεχόταν την εικόνα της. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στη γερμανική «Vogue», είχε περιγράψει μια καθοριστική στιγμή: «Υπήρξε μια περίοδος στα σαράντα μου που μπήκα στο μπάνιο με ένα μπουκάλι κρασί, κλείδωσα την πόρτα και είπα: “Δεν θα βγω μέχρι να αποδεχτώ πλήρως το σώμα μου”».

Σήμερα, δηλώνει πιο συμφιλιωμένη από ποτέ με τον εαυτό της. «Αγαπώ το σώμα μου πολύ περισσότερο τώρα», έχει πει. «Είμαι βαθιά ευγνώμων γι’ αυτό. Όταν ήμουν νεότερη, όλοι μου έλεγαν τι δεν πήγαινε καλά με το σώμα μου – πάρα πολύ αυτό, πάρα πολύ εκείνο. Τώρα πια, δεν με ενδιαφέρει. Το σώμα μου είναι το σπίτι μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.