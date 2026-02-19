Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ έζησαν ένα τρυφερό ραντεβού στο Λος Άντζελες, μακριά από φίλους και οικογένεια, με «πρωταγωνιστές» την πίτσα και τις αβρότητες. Το ζευγάρι δείπνησε στο Flour Pizza, το οποίο έκλεισε ειδικά για εκείνους το συγκεκριμένο βράδυ. Οι πόρτες παρέμειναν κλειστές για το κοινό και όσοι πελάτες ήθελαν πίτσα την παραλάμβαναν απευθείας από την είσοδο, χαρίζοντας στο ζευγάρι απόλυτη ιδιωτικότητα.

Η 28χρονη επιχειρηματίας και ο 30χρονος ηθοποιός είχαν μάτια μόνο ο ένας για τον άλλον. Σε κάποια στιγμή, ο Σαλαμέ ξέσπασε σε γέλια, ενώ η Τζένερ, χαμογελώντας διακριτικά, κρατούσε το κινητό της, αποτυπώνοντας μια χαλαρή και οικεία ατμόσφαιρα.

Πρόκειται για την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους εδώ και εβδομάδες. Ο Σαλαμέ βρισκόταν στο Παρίσι για την προώθηση της νέας του ταινίας, «Marty Supreme», ενώ η Τζένερ περνούσε χρόνο στο σπίτι της στο Hidden Hills της Καλιφόρνιας μαζί με τα δύο της παιδιά.

Η δισεκατομμυριούχος ιδρύτρια της Kylie Cosmetics και ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός είναι μαζί πάνω από τρία χρόνια και, σύμφωνα με πηγή της «Daily Mail», ήδη συγκατοικούν, ενώ ο γάμος φέρεται να βρίσκεται υπό συζήτηση. Το συγκεκριμένο εστιατόριο δεν αποτελεί συνηθισμένη επιλογή για την Τζένερ, η οποία συχνά προτιμά πιο πολυτελή στέκια, όπως το Nobu Malibu ή το Sushi Park. Αυτή τη φορά, όμως, το ζευγάρι επέλεξε τη ζεστασιά και την απλότητα.

Kylie Jenner and Timothee Chalamet enjoy PDA-packed pizza dinner as they shut down restaurant for low-key date https://t.co/1lZVKwFgl4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 18, 2026

Φεύγοντας από το εστιατόριο, η Τζένερ κρατούσε ένα αναψυκτικό και ένα μικρό μπουκάλι καυτερής σάλτσας, ενώ ο Σαλαμέ είχε μαζί του ένα κουτί πίτσας για το σπίτι, μια εικόνα που θύμιζε περισσότερο καθημερινό ζευγάρι παρά δύο από τους πιο πολυσυζητημένους σταρ του Χόλιγουντ. Πρόσφατα, θετικά σχόλια για τη σχέση τους έκανε και η μητέρα της Κάιλι, η οποία χαρακτήρισε τον Σαλαμέ «πολύ καλό παιδί» και τόνισε ότι φέρεται με φροντίδα και σεβασμό στην κόρη της.

Πηγή: skai.gr

