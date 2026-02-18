Η Σάρον Στόουν «έκλεψε» τις εντυπώσεις με την εξαιρετικά νεανική της εμφάνιση κατά την παρουσία της στην πρεμιέρα της ταινίας «The Bluff», που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες. Η 67χρονη ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα κομψό μαύρο ταγιέρ, λίγες μόλις ημέρες μετά την εμφάνισή της στον Χορό της Όπερας της Βιέννης, όπου είχε συγκινήσει το κοινό με τη συναισθηματική της φόρτιση.

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε όλα τα βλέμματα ήταν η φρέσκια και λαμπερή όψη της. Η Στόουν έδειχνε αγνώριστη, με τη λεία επιδερμίδα και το φωτεινό της βλέμμα να προκαλούν έντονες συζητήσεις.

Η πρωταγωνίστρια του «Basic Instinct» έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη σχέση της με τις αισθητικές παρεμβάσεις, αποκαλύπτοντας ότι είχε κάνει Botox, ωστόσο διέκοψε τις θεραπείες μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Όπως έχει δηλώσει, η εμπειρία αυτή άλλαξε ριζικά την οπτική της, μετατρέποντας τις αισθητικές επεμβάσεις από «μια χαριτωμένη πολυτέλεια» σε «μια επώδυνη νευρολογική ανάγκη».

Η Στόουν έχει επίσης αφηγηθεί ένα περιστατικό από την προσωπική της ζωή, όταν νεότερος σύντροφός της τής πρότεινε να κάνει Botox, αφού είχε αποφασίσει να γερνά φυσικά. «Πιθανότατα θα ήταν καλό για το εγώ σου και το δικό μου αν το έκανα», του απάντησε χαρακτηριστικά. Όπως αποκάλυψε, τον είδε άλλη μία φορά μετά από εκείνη τη συζήτηση, προτού εκείνος απομακρυνθεί. «Αν δεν με βλέπεις πέρα από αυτό, τότε σε παρακαλώ να βρεις τον δρόμο για την έξοδο», είχε δηλώσει με ειλικρίνεια η ηθοποιός.

