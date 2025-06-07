Λογαριασμός
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα τιμά τη Μόνικα Μπελούτσι

Η απονομή θα λάβει χώρα στο εμβληματικό Αρχαίο Θέατρο της Ταορμίνα όπου θα ακολουθήσει ειδική προβολή της ταινίας

Η Μόνικα Μπελούτσι, τιμάται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα θα απονείμει στη Μόνικα Μπελούτσι (Monica Bellucci) ένα Ειδικό Βραβείο τιμώντας την 25η επέτειο του δράματος του Τζουζέπε Τορνατόρε (Giuseppe Tornatore), «Malèna», αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η απονομή θα λάβει χώρα στο εμβληματικό Αρχαίο Θέατρο της Ταορμίνα όπου θα ακολουθήσει ειδική προβολή της ταινίας.

Σημειώνεται ότι η επίσημη αφίσα του Φεστιβάλ για το 2025, είναι αφιερωμένη στο «Malèna».

