Παντρεύεται η Αθηνά Οικονομάκου - Η ρομαντική πρόταση γάμου

Mαρίνα Χαραλάμπους

Στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη μαγευτική Λίμνη Κόμο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Αθηνά Οικονομάκου, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Bruno Cerella, αλλά και στενούς φίλους του ζευγαριού.

Όπως όλα δείχνουν, το ταξίδι τους είχε έναν πολύ ξεχωριστό σκοπό, καθώς ο Ιταλός μπασκετμπολίστας έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω ενός Instagram story, στο οποίο δείχνει το μονόπετρο που κοσμεί πλέον το χέρι της.

Το story συνοδευόταν από το hashtag «#Σύζυγος» και το όνομα του Bruno Cerella, επιβεβαιώνοντας με τον πιο γλυκό τρόπο το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Πηγή: skai.gr

