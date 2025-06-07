Billy Joel: Αποκάλυψε πως έκανε δύο απόπειρες αυτοκτονίας - Η «σκοτεινή» περίοδος που βίωσε

Ο Μπίλι Τζόελ (Billy Joel) αποκάλυψε ότι έκανε δύο απόπειρες αυτοκτονίας και πέρασε μια βαθιά κατάθλιψη στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, εξαιτίας μιας θυελλώδους και ενοχικής ερωτικής σχέσης.

Η προσωπική του εξομολόγηση περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ «Billy Joel: And So It Goes», το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 4 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Τραϊμπέκα και θα μεταδοθεί από το HBO. Ο 76χρονος καλλιτέχνης απουσίαζε από την εκδήλωση λόγω προβλημάτων υγείας.

Στο ντοκιμαντέρ, ο Τζόελ επιστρέφει σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ζωής του. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, διατηρούσε κρυφή σχέση με τη σύζυγο του στενού του φίλου και τότε συνεργάτη του στο συγκρότημα Attila, Τζον Σμολ. Όταν η σχέση αποκαλύφθηκε, οι συνέπειες ήταν ολέθριες: η διάλυση του συγκροτήματος, το τέλος της φιλίας του με τον Σμολ και η σταδιακή του βύθιση στην κατάθλιψη, όταν η γυναίκα τον εγκατέλειψε.

«Ένιωθα ότι είχα καταστρέψει μια οικογένεια. Δεν είχα πού να μείνω, κοιμόμουν σε καθαριστήρια. Ήμουν σε απόλυτη ψυχική κατάρρευση», εξομολογήθηκε. Η πρώτη του απόπειρα έγινε με υπνωτικά χάπια, τα οποία του έδωσε -χωρίς να γνωρίζει τις προθέσεις του- η αδελφή του, Τζούντι Μολινάρι. Ο Τζόελ έπεσε σε κώμα για μέρες. «Όταν τον είδα στο νοσοκομείο, πίστεψα πως τον είχα σκοτώσει», ανέφερε η ίδια στο ντοκιμαντέρ.

Παρά το σοκ, ο Τζόελ δεν σταμάτησε εκεί. Προχώρησε σε δεύτερη απόπειρα αυτοκτονίας, αυτή τη φορά καταναλώνοντας γυαλιστικό επίπλων. Ειρωνικά, ήταν ο ίδιος ο Τζον Σμολ -ο άνθρωπος που είχε πληγώσει- που τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, σώζοντας του τη ζωή.

