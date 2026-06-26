Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει: Έπεσα σε κατάθλιψη μετά το φινάλε του «Stranger Things»

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκάλυψε πως το τέλος του «Stranger Things» τη βύθισε σε μια δύσκολη συναισθηματική περίοδο, καθώς προσπάθησε να διατηρήσει και να «διορθώσει» τις σχέσεις της με τους συμπρωταγωνιστές της μετά την ολοκλήρωση της σειράς.

Η ηθοποιός, γνωστή από τον ρόλο της ως Eleven, μίλησε στο podcast «Happy Sad Confused» του Josh Horowitz στη Νέα Υόρκη, περιγράφοντας πως ένιωσε μια «ελαφριά κατάθλιψη» όταν τελείωσαν τα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς του Netflix.

Millie Bobby Brown talks about the scene in the Void with Finn Wolfhard:



“It was all about saying goodbye to Finn. I love Finn with my whole heart.” pic.twitter.com/fg7bc6nrLc — Stranger Things Updates (@Updates_SThings) June 25, 2026

«Ήταν πολύ δύσκολο για μένα», ανέφερε, εξηγώντας πως δεν περίμενε να επηρεαστεί τόσο έντονα. Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν παραδέχτηκε ότι προσπάθησε να μιλήσει με τους συμπρωταγωνιστές της, ανάμεσά τους οι David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin και Winona Ryder, θέλοντας να βεβαιωθεί πως η σχέση τους δεν θα «τελειώσει» μετά το τέλος της σειράς.

Όπως είπε, ένιωθε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη αν είχε στενοχωρήσει κάποιον και να διατηρήσει τις φιλίες που δημιουργήθηκαν μέσα σε μια δεκαετία συνεργασίας. «Είναι δέκα χρόνια και πραγματικά θέλω να είμαστε φίλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός περιέγραψε, επίσης, μια έντονη στιγμή μετά το τέλος των γυρισμάτων, όταν βρέθηκε στην παραλία και ξέσπασε σε κλάματα, συνειδητοποιώντας πως έκλεινε ένα τεράστιο κεφάλαιο της ζωής της.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ξεκίνησε το «Stranger Things» σε ηλικία μόλις 10 ετών και, όπως τόνισε, η σειρά και οι άνθρωποί της έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της. «Αυτοί οι άνθρωποι ήταν στη ζωή μου περισσότερο από την ίδια μου την οικογένεια», είπε χαρακτηριστικά.

Millie Bobby Brown is opening up about the emotional aftermath of saying goodbye to Stranger Things after more than a decade. Link below for details. https://t.co/cXs1vSPmIn pic.twitter.com/fL21b508HQ — OK! Magazine USA (@OKMagazine) June 26, 2026

Παρά τις φήμες για ένταση στο πλατό, κυρίως με τον David Harbour, ο οποίος υποδύθηκε τον θετό της πατέρα στη σειρά, οι δυο τους φαίνεται πως έχουν πλέον αφήσει πίσω τους τις διαφορές τους. Ο Harbour έχει δηλώσει πως οι σχέσεις τους πέρασαν δυσκολίες, όπως συμβαίνει σε μια οικογένεια, αλλά τελικά οι δυο τους μίλησαν ανοιχτά και αποκατέστησαν την επικοινωνία τους.

Πηγή: skai.gr

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