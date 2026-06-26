Νίκολα Πελτζ: Η γυμνή φωτογραφία και η νέα ένταση του Μπρούκλιν με την οικογένεια Μπέκαμ

Η Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ προκάλεσε ξανά συζητήσεις στα social media, ποζάροντας γυμνή στο Instagram. Η 31χρονη ηθοποιός φωτογραφήθηκε μέσα σε καμαρίνι, μπροστά από καθρέφτη με φώτα, σε ένα στιγμιότυπο που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα.

Η νέα της εμφάνιση έρχεται σε μια περίοδο έντονης επαγγελματικής προετοιμασίας, καθώς η Πελτζ έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Prima», όπου υποδύεται τη Μάργκο, μια αφοσιωμένη πρίμα μπαλαρίνα. Για τις ανάγκες του ρόλου φέρεται να ακολούθησε εξαντλητικό πρόγραμμα μπαλέτου και γυμναστικής για μήνες, με τη μεταμόρφωσή της να έχει ήδη σχολιαστεί έντονα από θαυμαστές και διεθνή μέσα.

Ωστόσο, η ανάρτηση της Νίκολα δεν ήρθε σε μια «ήρεμη» στιγμή. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο σύζυγός της, Μπρούκλιν Μπέκαμ, είχε κάνει μια ιδιαίτερα θερμή δημόσια αφιέρωση στον πεθερό του, Νέλσον Πελτζ, για τα γενέθλιά του. Ο Μπρούκλιν δημοσίευσε φωτογραφία τους από οικογενειακή γιορτή και έγραψε πως τον αγαπά πολύ, ευχαριστώντας τον που είναι «ο καλύτερος πεθερός». Η κίνηση αυτή σχολιάστηκε αμέσως, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη σιωπή που κρατά εδώ και καιρό απέναντι στη δική του οικογένεια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι σχέσεις του Μπρούκλιν με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ παραμένουν παγωμένες, με τον ίδιο να μην έχει κάνει δημόσιες ευχές ούτε για γενέθλια ούτε για τη Γιορτή του Πατέρα. Αντίθετα, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια τον συμπεριέλαβαν στις δικές τους αναρτήσεις για τη Γιορτή του Πατέρα, ανεβάζοντας παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, κάτι που φέρεται να ενόχλησε ιδιαίτερα τον Μπρούκλιν.

Πηγή: skai.gr

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