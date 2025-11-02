Το... κακό βρήκε τους πρωταγωνιστές του Stranger Things. Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν εξαπέλυσε σοβαρότατες κατηγορίες εναντίον του συμπρωταγωνιστή της στη δημοφιλή σειρά, Ντέιβιντ Χάρμπορ, κάνοντας λόγο για «εκφοβισμό και παρενόχληση» που δέχθηκε από μέρους του κατά τη διάρκεια των γυσρισμάτων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι καταγγελίες αφορούν το διάστημα πριν την τελευταία πέμπτη σεζόν. Ξεκαθαρίζεται, δε, ότι οι καταγγελίες δεν αφορούν σεξουαλική παρενόχληση.

Μάλιστα, διεξήχθη έρευνα, το αποτέλεσμα της οποίας δεν έγινε γνωστό. Η έρευνα διήρκεσε αρκετούς μήνες, αλλά δεν κοινοποιήθηκε.

Πηγή: skai.gr

