Η «μαύρη λίστα» του Χόλιγουντ: Ποιοι ηθοποιοί κατηγορούνται για «αντισημιτισμό»

Οι πιο προοδευτικοί αστέρες του Χόλιγουντ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σύντομα προβλήματα στην εύρεση εργασίας, αν πιστέψουμε τις φήμες για μια νέα «μαύρη λίστα» αντισημιτισμού.

Σύμφωνα με το «Variety», η Paramount, υπό τη νέα ηγεσία του φιλικού προς τον Τραμπ δισεκατομμυριούχου κληρονόμου Ντέιβιντ Έλισον (David Ellison), λαμβάνει αυστηρά μέτρα εναντίον ηθοποιών που ενδέχεται να έχουν υπερβολικά πολιτικές ή «προβληματικές», σύμφωνα με τον ίδιο, απόψεις.

Το μέσο ισχυρίζεται ότι οι σταρ που θεωρούνται «αντισημίτες», «ξενοφοβικοί» ακόμη και «ομοφοβικοί» βρίσκονται όλοι σε μια λίστα για να γίνει πιο εύκολα το… ξεκαθάρισμα. Τον Σεπτέμβριο, η Paramount έγινε το πρώτο μεγάλο στούντιο που εξέφρασε την αντίθεσή της για μια επιστολή που υπογράφηκε από διασημότητες και καλούσε σε μποϊκοτάζ των ισραηλινών κινηματογραφικών ιδρυμάτων «που εμπλέκονται σε γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων», όπως αναφερόταν χαρακτηριστικά.

Μερικά από τα μεγάλα ονόματα που υπέγραψαν την επιστολή είναι η Έμα Στόουν, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο Μαρκ Ρούφαλο, η Τίλντα Σουίντον, η Χάνα Αϊνμπίντερ, η Έιμι Λι Γουντ, ο Πίτερ Σάρσγκαρντ, η Ρούνι Μάρα και ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Γιώργος Λάνθιμος.

Δεν είναι σαφές αν κάποιος από όσους υπέγραψαν την επιστολή μπήκε στη «μαύρη λίστα» της Paramount ή όχι. Τον περασμένο Νοέμβριο, η Σούζαν Σάραντον ισχυρίστηκε ότι αυτό συνέβη στην ίδια λόγω της υποστήριξής της προς τη Γάζα και των σχολίων που έκανε για το Ισραήλ και τον εβραϊκό λαό.

«Με απομάκρυναν από το πρακτορείο μου, τα πρότζεκτ μου ακυρώθηκαν», δήλωσε στην εφημερίδα «The Times». «Με χρησιμοποίησαν ως παράδειγμα για το τι δεν πρέπει να κάνεις αν θέλεις να συνεχίσεις να εργάζεσαι».

Το 2023, λίγο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, η Μελίσα Μπαρέρα απολύθηκε από το «Scream 7», από την εταιρεία παραγωγής Spyglass, αφού επέκρινε την αντίδραση του Ισραήλ στις επιθέσεις και εξέφρασε την υποστήριξή της στους Παλαιστινίους στη Γάζα.

Σε δήλωση της προς το «Variety» εκείνη την εποχή, η εταιρεία ανέφερε: «Δεν ανεχόμαστε σε καμία περίπτωση τον αντισημιτισμό ή την υποκίνηση μίσους σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των ψευδών αναφορών σε γενοκτονία, εθνοκάθαρση, παραποίηση του Ολοκαυτώματος ή οτιδήποτε άλλο υπερβαίνει κατάφωρα τα όρια της ρητορικής μίσους».

Ο Ντέιβιντ Έλισον, γιος του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Λάρι Έλισον, ανέλαβε τη θέση του επικεφαλής της Paramount τον Αύγουστο, όταν ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρείας του πατέρα του, Skydance Media, με την Paramount Global. Στο πλαίσιο των αλλαγών που επήλθαν στην Paramount μετά την αποχώρηση του Έλισον, η δημοσιογράφος Bari Weiss ορίστηκε αρχισυντάκτρια του CBS News.

Ο Ντέιβιντ Έλισον

Πηγή: skai.gr

