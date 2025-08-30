Λογαριασμός
Σούζαν Σάραντον: Σαλπάρει για τη Γάζα - Στο πλευρό της και η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ (video)

Δεκάδες σκάφη με ακτιβιστές από 44 χώρες, μαζί με τη Σάραντον και την Τούνμπεργκ, αμφισβητούν τον αποκλεισμό της Γάζας  

Σούζαν Σάραντον

Μια διεθνής πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς δεκάδες σκάφη ετοιμάζονται να αποπλεύσουν από ισπανικά και τυνησιακά λιμάνια με προορισμό τη Γάζα, επιχειρώντας να σπάσουν τον πολυετή αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ. Ανάμεσα στις πιο ηχηρές παρουσίες συγκαταλέγεται η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Σούζαν Σάραντον. Στο πλευρό της διάσημης ηθοποιού θα βρεθεί και η νεαρή Σουηδή ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ, σύμβολο του αγώνα ενάντια στην κλιματική κρίση. 

Σούζαν Σάραντον

Οι ακτιβιστές σχεδιάζουν να αποπλεύσουν από την Ισπανία στις 31 Αυγούστου με αρκετές δεκάδες σκάφη. Στις 4 Σεπτεμβρίου, θα τους συναντήσει μια ακόμη ομάδα πλοίων που θα ξεκινήσει από την Τυνησία. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η αποστολή θα περιλαμβάνει συμμετέχοντες από 44 διαφορετικές χώρες, σε αυτό που περιγράφουν ως τη «μεγαλύτερη επίδειξη αλληλεγγύης» από τότε που το Ισραήλ επέβαλε τον θαλάσσιο αποκλεισμό στη Γάζα το 2007.

Οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει επίσημα την κινητοποίηση, ωστόσο ανάλογες αποστολές στο παρελθόν έχουν συναντήσει σθεναρή αντίσταση και συχνά έχουν εμποδιστεί να προσεγγίσουν τα παλαιστινιακά παράλια. Οι οργανωτές, από την πλευρά τους, τονίζουν πως η δράση τους είναι ειρηνική και ανθρωπιστική, με στόχο την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Susan Sarandon Γάζα Γκρέτα Τούνμπεργκ
