Το βράδυ της Κυριακής, κατά το πάρτι καλωσορίσματος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον Κωνσταντίνο Αργυρό, εκτός από τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στη χώρα μας, τα βλέμματα τράβηξε και μία άλλη (εξίσου αστραφτερή) εμφάνιση: ένας νεαρός μαύρος άνδρας, ντυμένος με μαύρο κοστούμι στολισμένο με πέτρες και εντυπωσιακά κοσμήματα.

Αυτός ήταν ο Fancy James, ο άνθρωπος που «ντύνει» την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο εκκεντρικός στυλίστας της πρέσβειρας που ταξίδεψε μαζί της από την Αμερική για να επιμελείται τις εμφανίσεις της.

To εντυπωσιακό, εξωστρεφές, θυληκό, δυναμικό, υπέρ-λαμπερό και συχνά τολμηρό στυλ της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιμελείται ο σχεδιαστής μόδας και στυλίστας της, ο οποίος μάλιστα έχει και μπουτίκ γυναικείων ρούχων πολυτελείας, στο Μπόκα Ρατόν της Φλόριντα.

Ο Fancy James είναι πάντα στο πλευρό της και φροντίζει ώστε η πελάτισσα του να τραβάει τα βλέμματα όπου και να βρεθεί.

Με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε φιλανθρωπικό γκαλά της ελληνικής διασποράς στο Λονδίνο, στις 9 Οκτωβρίου 2025

Αυτός επιμελήθηκε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις της Κίμπεριι Γκιλφόιλ μέχρι τώρα στην Αθήνα, από την εντυπωσιακή και βαρύτιμη μαύρη τουαλέτα στη δεξίωση του Σαββάτου μέχρι το δυναμικό μαύρο κοστούμι που φορούσε χθες, κατά την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο ίδιος ο Fancy James λατρεύει τα ψηλά τακούνια (τα φοράει συχνά) την πολυτέλεια, την υπερβολή και την κομψότητα (και κάπως καταφέρνει και τα συνδυάζει εντυπωσιακά τελικά).

Δείτε την εμφάνισή του στην πρώτη επίσημη δεξίωση της πρέσβειρας το περασμένο Σάββατο, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Επίσης, υπέγραψε και το styling για το εξώφυλλο και την πρώτη συνέντευξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως πρέσβειρα στη Vogue Greece τον προηγούμενο μήνα, σε συνεργασία με τον διάσημο φωτογράφο Platon.

Συνολικά, το στυλ και ο τρόπος ζωής του Fancy James είναι αυτό που λέει και το (καλλιτεχνικό) όνομά του: Fancy δηλαδή μοντέρνο και… φανταχτερό.

Μέσα από τις αναρτήσεις του στο Instagram ποζάρει με πανάκριβα ρούχα και αξεσουάρ διάσημων οίκων μόδας και δείχνει την πολυτελή ζωή του: αυτοκίνητα, ιδιωτικά αεροσκάφη, fashion shows, πάρτι, παγιέτες και πούπουλα.

