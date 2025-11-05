Σερ: Δεν τη «σκιάζει» η διαφορά ηλικίας -40 έτη- με τον σύντροφό της - «Περνάμε καλά…»

Η Σερ (Sher) μίλησε για τον σύντροφό της, Alexander «AE» Edwards, με τον οποίο έχει διαφορά ηλικίας 40 χρόνια. Η 79χρονη θρυλική ερμηνεύτρια έδωσε συνέντευξη στην Gayle King στο CBS Mornings για να προωθήσει το νέο της παγωτό, το «Cherlato».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για την τριετή σχέση της με τον 39χρονο μουσικό παραγωγό. «Γελάμε συνέχεια, ξέρεις. Τον αγαπώ», είπε με ενθουσιασμό η Σερ για τον πολύ νεότερο σύντροφό της. Όσον αφορά στους επικριτές αυτού του «απίθανου ζευγαριού», όπως γράφει η «Daily Mail», η τραγουδίστρια δήλωσε: «Δεν ζουν τη ζωή μου. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει μεταξύ μας, αλλά εμείς περνάμε υπέροχα».

Cher’s career has spanned more than six decades — but she told @GayleKing that her time in the spotlight, from music to movies to fashion, hasn’t been about reinvention: “I've always been exactly who I am.”



Now, Cher is taking on a passion project, Cherlato, which she brought… pic.twitter.com/JmsLmJ5nNa — CBS Mornings (@CBSMornings) November 4, 2025

Σχετικά με το θέμα της ηλικίας της, η θρυλική τραγουδίστρια είπε ότι ο σύντροφός της λέει: «‘’Ξέρεις, γερνάς, αλλά το πνεύμα σου είναι νεότερο’’». Επαίνεσε τον σύντροφό της αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι είναι όμορφος. Είναι πραγματικά ταλαντούχος. Είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ».

Η καλλιτέχνις είπε, επίσης, ότι της αρέσει να περνάει χρόνο με τον εξάχρονο γιο του Alexander, τον Slash, τον οποίο έχει με την πρώην σύντροφό του, Amber Rose. Η δημιουργός του hit «If I Could Turn Back Time» περιέγραψε τον μικρό ως «έξυπνο, αστείο και χαρά της ζωής». «Συνήθιζα να λέω: ‘’Θεέ μου, δώσε μου ένα μικρό παιδί και έναν άντρα’’», αποκάλυψε η ίδια, προσθέτοντάς ότι πήρε ακριβώς αυτό που ζήτησε.

Πηγή: skai.gr

