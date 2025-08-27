Η ξεδιάντροπη Κρις Τζένερ: Έκανε λίφτινγκ 100.000 δολαρίων και μιλάει για γηρατειά και χάρη… (φωτό)

Η Κρις Τζένερ (Kris Jenner) μίλησε με υπερηφάνεια για το πρόσφατο λίφτινγκ που έκανε, αφού εντυπωσίασε τους θαυμαστές της με την απίστευτη μεταμόρφωσή της. Ποζάροντας για το τεύχος Σεπτεμβρίου της «Vogue», η 69χρονη «μαμά-μάνατζερ» μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση.

Τον Μάιο, οι θαυμαστές της έμειναν έκπληκτοι όταν η Τζένερ έδειξε το «φρέσκο» της πρόσωπο, που μοιάζει εντυπωσιακά με αυτό της δεύτερης μεγαλύτερης κόρης της, της 44χρονης Κιμ Καρντάσιαν. Η σταρ των ριάλιτι σόου ζήτησε τη βοήθεια του Δρ. Steven M. Levine για να τη βοηθήσει να αποκτήσει μια φρέσκια εμφάνιση, με τις επεμβάσεις του αγαπημένου γιατρού των διασημοτήτων να ξεκινούν από 45.000 δολάρια.

Σε συνέντευξή της στη «Vogue», η ίδια παραδέχτηκε χωρίς δισταγμό ότι «για μένα, αυτό είναι να γερνάς με χάρη. Είναι η δική μου εκδοχή». «Έκανα λίφτινγκ πριν από περίπου 15 χρόνια, οπότε ήταν καιρός για μια ανανέωση», εξομολογήθηκε. «Αποφάσισα να κάνω αυτό το λίφτινγκ επειδή θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και αυτό με κάνει ευτυχισμένη».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Κρις Τζένερ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το γεγονός ότι γερνάς δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψεις τον εαυτό σου. Αν νιώθεις άνετα με τον εαυτό σου και θέλεις να γεράσεις με χάρη – που σημαίνει ότι δεν θέλεις να κάνεις τίποτα – τότε μην κάνεις τίποτα».

Η Κρις Τζένερ είπε, επίσης, ότι δεν μετανιώνει που ήταν ειλικρινής με τους θαυμαστές της σχετικά με την τελευταία της επέμβαση, θεωρώντας ότι αυτή η κίνησή της μπορεί να εμπνεύσει-ενθαρρύνει κι άλλους ανθρώπους που δεν αισθάνονται τόσο καλά με τον εαυτό τους. «Ακόμα και όταν έκανα την αντικατάσταση ισχίου, το κινηματογραφήσαμε. Έχω την πεποίθηση ότι το να μοιράζεσαι αυτά τα πράγματα μπορεί να είναι χρήσιμο».

Η Τζένερ γίνεται 70 ετών τον Νοέμβριο, αλλά αυτό δεν φαίνεται να την ανησυχεί, επισημαίνοντας ότι «η μαμά μου δούλευε μέχρι τα 82 και σκοπεύω να ακολουθήσω το παράδειγμά της. Ίσως μέχρι τα 85;».

Πηγή: skai.gr

