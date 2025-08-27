Κάντις Σουάνπολ: Η καλλονή με το εξωπραγματικό κορμί γεννήθηκε για να φορά τα φτερά της Victoria’s Secret (φωτό)

Η Victoria's Secrets επέστρεψε δυναμικά, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια -τα τελευταία χρόνια- να ικανοποιήσει ορισμένους θαυμαστές της. Μάλιστα, αυτή τη φορά η εταιρεία επέλεξε την Κάντις Σουάνπολ (Candice Swanepoel) για να κάνει το νέο ξεκίνημά της.

Η Νοτιοαφρικανή καλλονή με το εξωπραγματικό κορμί γεννήθηκε για να φορά τα φτερά της Victoria’s Secret και να περπατά στις πασαρέλες. Δεν είναι η πρώτη φορά που το μοντέλο συνεργάζεται με την εταιρεία. Για την ακρίβεια δεν έχει λείψει από κανένα fashion show, έχει ποζάρει αναρίθμητες φορές με τα μαγιό και τα εσώρουχα της εταιρείας, έχει φορέσει ακόμα και το 10 εκατ. δολαρίων χρυσό Fantasy Bra με τα διαμάντια και τα κρύσταλλα.

Η Κάντις Σουάνπολ είναι ένα αγγελικό πλάσμα επί γης. Το καταγάλανο βλέμμα, η ξανθή φυσική της ομορφιά, η σταρένια επιδερμίδα, τα ατελείωτα πόδια και ίσως τα πιο στρογγυλεμένα οπίσθια στον κόσμο την καθιστούν μοναδική.

Η Candice Susan Swanepoel, όπως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμό της, γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου του 1988 στην επαρχιακή πόλη Mooi River, στη Νότια Αφρική. Ασχολήθηκε από μικρή με τον κλασικό χορό μέχρι που στα 15 της, ένας σκάουτερ μοντέλων την είδε να περπατά στη λαϊκή αγορά του Ντούρμπαν -η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Νότιας Αφρικής, μετά το Γιοχάνεσμπουργκ και το Κέιπ Τάουν- και εντυπωσιάστηκε με τα ξανθά μακριά μαλλιά και τα ψηλά, καλλίγραμμα πόδια της.

