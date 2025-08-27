Η πτώση του Μίκι Ρουρκ: Από σταρ του Χόλιγουντ έχει γίνει πλέον σκιά του εαυτού του - Σοκάρει η εικόνα του (φωτό)

Από πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες σκηνοθετημένες από «γίγαντες» του κινηματογράφου όπως ο Φράνσις Φορντ Κόπολα και ο Ντάρεν Αρονόφσκι, μέχρι την πρόσφατη είσοδό του στο «Celebrity Big Brother» -τον έδιωξαν με συνοπτικές διαδικασίες- η κάποτε λαμπρή καριέρα του ηθοποιού έχει υποστεί μια θεαματική πτώση.

Σήμερα, στα 72 του, ο Μίκι Ρουρκ έχει γίνει σκιά του εαυτού του. Η εμφάνισή του έχει υποστεί δραστικές αλλαγές, κυρίως λόγω των εκτεταμένων πλαστικών επεμβάσεων που υποβλήθηκε μετά από τραυματισμούς που υπέστη κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως επαγγελματίας πυγμάχος. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει η «Daily Mail», ο διάσημος ηθοποιός έχει χάσει τα μαλλιά του και είναι, σχεδόν, αγνώριστος.

Shocking downfall of Mickey Rourke who now lives in HIDING - amid tragic decline from Hollywood bad boy heyday https://t.co/WY79UNJYFT — Daily Mail (@DailyMail) August 27, 2025

Ο ηθοποιός γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1952. Ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένειά του όταν ήταν έξι ετών. Λίγο αργότερα, η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε έναν αστυνομικό, τον Ευγένιο Αντίς, ο οποίος μετακόμισε με την οικογένεια στη Νότια Φλόριντα. Ο Μίκυ ισχυρίζεται ότι ο Αντίς επανειλημμένα κακοποιούσε αυτόν και τον αδελφό του, Τζόι, μεγαλώνοντας. Ήταν τότε που «φυτεύτηκε» στο μυαλό του ο πρώτος σπόρος της αιώνιας αίσθησης της ντροπής.

Ξεκίνησε την πυγμαχία όταν ήταν δώδεκα ετών για να μάθει πώς να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Στην πραγματικότητα για να μπορεί να σταθεί απέναντι στο μεγάλο και κακό πατριό του. Έγινε πιο σκληρός. Ήταν η απάντηση σε όλη την κακοποίηση που υπέστη όταν ήταν παιδί. Ο ίδιος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι ένιωθε πολλή ντροπή. «Νόμιζα ότι ήταν πιο εύκολο να ξεσπάσει αυτή η ντροπή από οργή. Οπότε το έβγαζα σε όλους τους άλλους. Όλα ξεκίνησαν πριν από την ηθοποιία μου».

Η καριέρα του ηθοποιού στο Χόλιγουντ έφτασε στο αποκορύφωμά της το 1986, όταν κέρδισε τον πρωταγωνιστικό ανδρικό ρόλο στην ταινία «9 1/2 εβδομάδες» δίπλα στην Κιμ Μπάσιντζερ. Ο ηθοποιός έγινε περιζήτητο όνομα στο Χόλιγουντ με τεράστιους ρόλους στις ταινίες «Rumble Fish», «Angel Heart» κ.ά.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο Ρουρκ είχε χάσει το πνεύμα του και περιφρονούσε το Χόλιγουντ για αυτό που πραγματικά ήταν: Μία επιχείρηση. Εγκατέλειψε την υποκριτική και αφοσιώθηκε στην αυτοκαταστροφή. Πλαστικές, επεμβάσεις, ποτό, ναρκωτικά. Μια ζωή στο «κόκκινο». Η ψυχοθεραπεία που έκανε για πάρα πολλά χρόνια τον βοήθησε, τελικά, να αποδεχτεί αυτό που είναι.

