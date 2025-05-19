Kris Jenner: Από τις πολλές πλαστικές έγινε… Kim Kardashian - Δείχνει πιο νέα από την κόρη της (φωτό)

Οι θαυμαστές της Kris Jenner μάλλον μπερδεύτηκαν με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κομμωτής της -και όχι μόνο- έκανε το θαύμα του…

Η σταρ των Kardashians, η οποία βρέθηκε στο Παρίσι για να υποστηρίξει την Kim, 44 ετών, καθώς κατέθεσε ότι έπεσε θύμα μιας βίαιης ένοπλης ληστείας, έμοιαζε εντυπωσιακά με τη δευτερότοκη κόρη της. «Νόμιζα ότι ήταν η Kim Kardashian που πόζαρε ως Kris...», έγραψε ένας χρήστης στα social media.

Πολλοί θαυμαστές της έκαναν διάφορες εικασίες για το μυστικό της νεανικής της εμφάνισης. «Σίγουρα είδε τον χειρουργό της Lindsey Lohan. Αυτό το λίφτινγκ της έκανε καλό», έγραψε με χιούμορ ένας θαυμαστής της, με έναν άλλο να συμπληρώνει: «Ο χειρουργός τους είναι πολύ καλός πρέπει να πω».

Kris Jenner, 69, is MISTAKEN for daughter Kim Kardashian, 44, amid plastic surgery rumors https://t.co/25aHvftdio — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 18, 2025

Η Lohan, 38 ετών, δεν έχει παραδεχτεί ποτέ ότι έχει κάνει χειρουργική επέμβαση, αλλά έχει πει ότι για τη νεανική της επιδερμίδα ευγνωμονεί τον δερματολόγο της στο Ντουμπάι. Πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν λόγο για υπερβολή της Kris Jenner, για επεμβάσεις που δεν συμβαδίζουν με την ηλικία της. Βέβαια, η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και η 69χρονη Kris Jenner δεν φαίνεται να πτοείται από αυτά τα σχόλια.

«Τα μαλλιά δείχνουν υπέροχα, αλλά, ίσως θα έπρεπε να ηρεμήσουμε με τις αισθητικές επεμβάσεις οικογενειακώς», ήταν, επίσης, ένα από τα πολλά σχόλια για τη μητέρα των Kardashians.

Πηγή: skai.gr

