Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Η Mικρή Γοργόνα», Χάλι Μπέιλι, και ο ράπερ DDG ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους μετά από μια σχέση που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια. Το ζευγάρι, το οποίο υποδέχτηκε τον γιο του Halo στα τέλη του 2023, μοιράστηκε μια κοινή δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαιώνοντας τον χωρισμό του.

«Μετά από πολύ σκέψη και ειλικρινείς συζητήσεις, η Χάλι και εγώ αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη λύση και για τους δυο μας. Εκτιμώ τον χρόνο που περάσαμε μαζί και την αγάπη που μοιραστήκαμε» έγραψε ο ράπερ και συμπλήρωσε.

«Παρά τις αλλαγές στη σχέση μας, η αγάπη του ενός για τον άλλον παραμένει βαθιά και αληθινή. Είμαστε οι καλύτεροι φίλοι και λατρεύουμε ο ένας τον άλλον. Καθώς εστιάζουμε στις προσωπικές μας διαδρομές και στους ρόλους μας ως συν-γονείς, εκτιμούμε τον δεσμό που δημιουργήσαμε και τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε». Κλείνοντας, ζήτησε από τους θαυμαστές του «κατανόηση και υποστήριξη» στη νέα τους συνθήκη.

Το διάσημο ζευγάρι υποδέχτηκε τον Halo υπό άκρα μυστικότητα τον Δεκέμβριο του 2023, ενώ στις 6 Ιανουαρίου έκανε γνωστή την είδηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το Us Weekly.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

