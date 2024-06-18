Η επιστροφή της Μπεζαντάκου: «Έδωσα προτεραιότητα στην προσωπική μου ζωή και δεν το μετάνιωσα»

Mε αφορμή την επιστροφή της στο τραγούδι βρέθηκε καλεσμένη στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να την υποδέχεται με ένα γλυκό τρολάρισμα για το τραγούδι της «Σαν μπλουζάκι» και την ίδια τη Στέλλα Μπεζαντάκου να δέχεται το πείραγμα με ένα τεράστιο χαμόγελο.

Αλήθεια γιατί εξαφανίστηκε; Πώς είναι ο έγγαμος βίος και πώς αντιδράει όταν άλλες γυναίκες φλερτάρουν τον άντρα της;

«Μου αρέσει να τον θέλουν και άλλες γυναίκες, αυτός δεν θέλω να δίνει δικαιώματα» είπε η Στέλλα Μπεζαντάκου και συνέχισε: «Αν τον θέλουν 1000 τι με νοιάζει, τιμή μου! Στις αρχές υπήρχε θέμα με τη ζήλια, τώρα είμαστε 14 χρόνια μαζί. Καλό είναι να ζηλεύει και λίγο ένας άνδρας».

Στη συνέχεια αποκάλυψε αν ο σύζυγός της έπαιξε κάποιο ρόλο στην απομάκρυνσή της από τα «φώτα» για τόσο μεγάλο διάστημα:

«Δεν είναι εύκολο, όλο αυτό το σέξι στιλ που πλασάρω είναι ένα character, το έχω μεν, αλλά δεν είμαι μόνο αυτό 100%. Έχω πάρα πολλές πλευρές και ο σύζυγός μου, βέβαια, βλέπει και τις υπόλοιπες. Όταν έβλεπε ότι πλασάρω μόνο αυτή την πλευρά, λογικό είναι... Οπότε, υπήρχε ένα τέτοιο θέμα.

Ο σύζυγός μου ποτέ δεν μου ζήτησε να σταματήσω το τραγούδι. Εγώ έδωσα προτεραιότητα στην προσωπική μου ζωή, γιατί θεώρησα ότι είναι πιο σημαντική από την επαγγελματική μου. Δεν το μετάνιωσα ποτέ. Είμαστε 7 χρόνια παντρεμένοι και 14 συνολικά μαζί. Υπάρχει εμπιστοσύνη μεγάλη και αποφασίσαμε από κοινού αφού το συζητήσαμε να κάνω μία επιστροφή, και ελπίζω να πάνε όλα καλά».

Και πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια για εκείνη; Η ίδια λέει:

«Τόσα χρόνια ασχολούμουν με τον Χρήστο, τον άνδρα μου. Είναι ένα μωρό, πρέπει να ασχολείσαι 24 ώρες το 24ωρο μαζί του, γιατί αλλιώς νομίζει ότι τον παραμελείς. Οπότε ασχολούμουν, έκανα τις δουλειές του σπιτιού, του μαγείρευα, τον περιποιούμουν, τον ντάντευα. Τον αγαπώ πάρα πολύ και είμαι και ερωτευμένη, όχι μόνο τον αγαπώ».

Ενώ δεν δίστασε να μιλήσει και για τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να λαμβάνει στα Social της: «Εγώ όλους τους αγαπώ. Λέω, ο καημένος για να τα γράφει αυτά, τι περνάει στη ζωή του;»

