«House of the Dragon»: Επέστρεψε για να μας καθηλώσει – Υπόσχεται αίμα, σεξ και… δράκους

Η δεύτερη σεζόν του spinoff του «Game of Thrones» καταπιάνεται με την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών του οίκου Targaryen  

House of the Dragon

Το «House of the Dragon» επέστεψε και είναι έτοιμο να μας καθηλώσει. Στην πρίκουελ σειρά του ΗΒΟ, που στην Ελλάδα βλέπουμε αποκλειστικά μέσα από το Vodafone TV, οι χαρακτήρες είναι και πάλι αμέτρητοι, αλλά σε αντίθεση με το ορίτζιναλ «Game of Thrones», τώρα ανήκουν στο ίδιο ευρύτερο σόι, κι όχι σε ένα σωρό διαφορετικά βασίλεια, οικογένειες και φράξιες.

House of the Dragon

Το πρώτο από τα οκτώ επεισόδια της σειράς κυκλοφόρησε στις 16 Ιουνίου. Η σειρά του HBO είχε ήδη αποδείξει -πριν από δύο χρόνια- ότι είχε κληρονομήσει μεγάλο μέρος της ελκτικής δύναμης του «Game of Thrones»- αρκεί να θυμηθεί κανείς το viral βίντεο που έδειχνε τα παράθυρα μιας πολυκατοικίας της Νέας Υόρκης να ανάβουν εν χορώ όταν προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο στην τηλεόραση. Λίγες σειρές σήμερα μπορούν να καυχηθούν ότι διατηρούν την παλιά δύναμη της τηλεόρασης, κατά την οποία οι άνθρωποι δεσμεύονταν να συντονίζονται σε συγκεκριμένη ώρα για το επεισόδιο κάθε εβδομάδας.

@brettybuckets Follow the lights 🤯 also this new show is awesome! #hotd #gameofthrones #GoT #houseofthedragon #nyc ♬ Game of Thrones Theme Tune - London Music Works

Ο θάνατος του Luke Targaryen είναι το έναυσμα για τη δεύτερη σεζόν του «House of the Dragon», η οποία ξεκινά με τους χαρακτήρες να θρηνούν και να προετοιμάζονται για τις συνέπειες της τραγωδίας. Το «House of the Dragon» ξεχωρίζει για την ισχυρή γυναικεία οπτική του, με δύο γυναίκες στο επίκεντρο της ιστορίας, τις οποίες υποδύονται η Emma D'Arcy και η Olivia Cooke. 

House of the Dragon

Η σειρά, από τους Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν και Ράιαν Κόνταλ μας πηγαίνει 200 χρόνια στο παρελθόν της fictional ιστορίας του Γουέστερος, πολύ πριν πέσει το κεφάλι του Νεντ Σταρκ και πολύ πριν ο Τζέιμι Λάνιστερ σπρώξει ένα παιδάκι από το παράθυρο ενός πύργου, αναφωνώντας «τα πράγματα που κάνω για την αγάπη». 

Το «House of the Dragon» μπήκε στη δεύτερη σεζόν με την ηρεμία της γνώσης ότι έχει επιβεβαιωθεί και η ύπαρξη τρίτης. Ας την απολαύσουμε...

Πηγή: skai.gr

