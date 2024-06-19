Το «House of the Dragon» επέστεψε και είναι έτοιμο να μας καθηλώσει. Στην πρίκουελ σειρά του ΗΒΟ, που στην Ελλάδα βλέπουμε αποκλειστικά μέσα από το Vodafone TV, οι χαρακτήρες είναι και πάλι αμέτρητοι, αλλά σε αντίθεση με το ορίτζιναλ «Game of Thrones», τώρα ανήκουν στο ίδιο ευρύτερο σόι, κι όχι σε ένα σωρό διαφορετικά βασίλεια, οικογένειες και φράξιες.

Το πρώτο από τα οκτώ επεισόδια της σειράς κυκλοφόρησε στις 16 Ιουνίου. Η σειρά του HBO είχε ήδη αποδείξει -πριν από δύο χρόνια- ότι είχε κληρονομήσει μεγάλο μέρος της ελκτικής δύναμης του «Game of Thrones»- αρκεί να θυμηθεί κανείς το viral βίντεο που έδειχνε τα παράθυρα μιας πολυκατοικίας της Νέας Υόρκης να ανάβουν εν χορώ όταν προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο στην τηλεόραση. Λίγες σειρές σήμερα μπορούν να καυχηθούν ότι διατηρούν την παλιά δύναμη της τηλεόρασης, κατά την οποία οι άνθρωποι δεσμεύονταν να συντονίζονται σε συγκεκριμένη ώρα για το επεισόδιο κάθε εβδομάδας.

Ο θάνατος του Luke Targaryen είναι το έναυσμα για τη δεύτερη σεζόν του «House of the Dragon», η οποία ξεκινά με τους χαρακτήρες να θρηνούν και να προετοιμάζονται για τις συνέπειες της τραγωδίας. Το «House of the Dragon» ξεχωρίζει για την ισχυρή γυναικεία οπτική του, με δύο γυναίκες στο επίκεντρο της ιστορίας, τις οποίες υποδύονται η Emma D'Arcy και η Olivia Cooke.

Η σειρά, από τους Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν και Ράιαν Κόνταλ μας πηγαίνει 200 χρόνια στο παρελθόν της fictional ιστορίας του Γουέστερος, πολύ πριν πέσει το κεφάλι του Νεντ Σταρκ και πολύ πριν ο Τζέιμι Λάνιστερ σπρώξει ένα παιδάκι από το παράθυρο ενός πύργου, αναφωνώντας «τα πράγματα που κάνω για την αγάπη».

Το «House of the Dragon» μπήκε στη δεύτερη σεζόν με την ηρεμία της γνώσης ότι έχει επιβεβαιωθεί και η ύπαρξη τρίτης. Ας την απολαύσουμε...

