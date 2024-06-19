Υπνοβάτες, από την ομάδα «Εν Δυνάμει» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το έργο «Οι Υπνοβάτες» ανεβαίνει από την ομάδα «Εν Δυνάμει» σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και καλλιτεχνική διεύθυνση Ελένης Δημοπούλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η ομάδα Εν Δυνάμει, μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας πάνω στη δημιουργία παραστάσεων που έχουν τη δύναμη να μετατρέπουν το προσωπικό σε συλλογικό, επιλέγει για ακόμη μία φορά να θέσει ερωτήματα που συνήθως αποφεύγουμε. «Σε αυτήν τη χρονική περίοδο της ακραίας εξατομίκευσης, που η ζωή παίρνει συνεχώς παράταση, που συντελούνται ριζικές αλλαγές στην ιδέα του θανάτου που επηρεάζουν ακόμα και την ίδια τη δομή της κοινωνίας, σκύβουμε επάνω από το τρίπτυχο θάνατος-ύπνος-όνειρα, όχι για να βρούμε σωστές απαντήσεις, αλλά για να αφεθούμε στο άγνωστο και στον συνειρμό, να απενοχοποιήσουμε τον φόβο και ενώνοντας τον με τα όνειρα και τις μύχιες σκέψεις μας να επιστρέψουμε τον θάνατο στην αναγκαία θέση του: μέσα στη ζωή».

Παίζουν: Μύριαμ Σοφία Αρτζανίδου, Χριστίνα Ασλανίδου, Γιάννος Γαβαλάς, Λένα Γκαντιά, Μαρία Δαχλύθρα κ.ά.

Παραστάσεις: Από 14 έως 23 Ιουνίου 2024. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή στις 21:00 και Σάββατο στις 18:00 & στις 21:00

Εισιτήρια: 10€-20€. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρ. Πολυτεχνείου 32 & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς

Ο Εισβολέας γιορτάζει 25 χρόνια μουσικής στο Θέατρο Λυκαβηττού

Ο Εισβολέας ανεβαίνει φέτος στη σκηνή γιορτάζοντας τα 25 χρόνια παρουσίας του στη μουσική, με μια μεγάλη συναυλία την Τετάρτη 19 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Ηλίας, Εισβολέας, Λιάκος, Είσβο. Τα πολλά “πρόσωπα” ενός από τους κορυφαίους Έλληνες rappers δεν χρειάζονται συστάσεις. Προερχόμενος από την hip hop μάνα της Αθήνας, το Γαλάτσι, ήταν εκεί από την αρχή δίνοντας φωνή σε μια ολόκληρη γενιά. Ο Εισβολέας ανεβαίνει φέτος στη σκηνή γιορτάζοντας τα 25 χρόνια παρουσίας στη μουσική. Με φουλ μπάντα και την ξεσηκωτική ενέργεια που γνωρίζουμε, στήνει κάθε φορά ένα αξέχαστο live, όπου η ραπ παντρεύεται με το ρεμπέτικο, τα μπλουζ και τις μουσικές της Μεσογείου.

Τετάρτη 19/6, 21:00

Εισιτήρια: 15€. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Αθήνα 114 71, Ελλάδα

Η Ταράτσα του Φοίβου επιστρέφει στο Άλσος

Ο Φοίβος Δεληβοριάς και οι συνεργάτες του συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους στο αγαπημένο Άλσος, με το πιο χειροποίητο πολυθέαμα που έγινε ποτέ: την «Ταράτσα του Φοίβου». Καλεσμένοι αυτής της Τετάρτης 19 Ιουνίου 2024 οι Παύλος Παυλίδης και Θωμάς Ζαμπράς. Με συμπρωταγωνιστές τον Θανάση Αλευρά, την Ρένα Μόρφη και την Γαλήνη Χατζηπασχάλη. Με υπερσκηνοθέτη τον Άγγελο Τριανταφύλλου.

Παραστάσεις: Από Τετάρτη 29 Μαΐου και κάθε Τετάρτη | Ώρα έναρξης: 20:30

Τιμή εισιτηρίου: Α’ ζώνη 35€, Β΄ ζώνη 30€, Γ΄ ζώνη 25€, Δ΄ ζώνη 20€, ζώνη ορθίων 15€, ζ΄ ζώνη Π.Ο.15€ | Προπώληση: more.com

Θέατρο Άλσος: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως Τηλ.: 210-8227471 / 210-8831487

Donum Amicorom: Το εικαστικό κληροδότημα του Παύλου Σάμιου σε μια έκθεση στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Ένα σπάνιο, όσο και εξαιρετικά σημαντικό διπλό γεγονός πραγματοποιείται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Στις 19 Ιουνίου εγκαινιάζεται η έκθεση με τίτλο «Donum Amicorom» («Δώρο Φίλων»), που περιλαμβάνει μεγάλο μέρος από τα 135 σπουδαία έργα που άφησε ο αείμνηστος κορυφαίος ζωγράφος Παύλος Σάμιος, ως δωρεά στα μεγαλύτερα Μουσεία της χώρας. Μια πράξη γενναιοδωρίας και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, από έναν κορυφαίο δημιουργό που υπήρξε και καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών. Την έκθεση συνοδεύει πολυτελής κατάλογος, με τίτλο «Liber Amicorum» («Βιβλίο Φίλων») που περιλαμβάνει κείμενα σημαντικών ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού που εκτιμούν το έργο του Παύλου Σάμιου και συνδέθηκαν μαζί του, καθώς βέβαια και τα έργα της δωρεάς.

Διάρκεια Έκθεσης: 19 Ιουνίου ως 15 Σεπτεμβρίου 2024

Ωράριο: Δευ/Τετ/Πέμ/Παρ/Σάβ/Κυρ: 09:00 – 16:00

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 22, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 3213 9517

