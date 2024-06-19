Ολοκληρώθηκε και ο τελευταίος ατομικός αγώνας ασυλίας. Γκιουλέκας και Δώρα, που είχαν ήδη μια θέση στη μονομαχία, δεν μπόρεσαν να είναι ανταγωνιστικοί και να βγάλουν από πάνω τους την υποψηφιότητα.

Σε πολύ καλή μέρα βρέθηκαν Φάνης και Δαλάκα. Οι δύο παίκτες πάλεψαν μέχρι τελικής πτώσης, αλλά εκείνος που τα κατάφερε ήταν ο άλλοτε μαχητής.

Η νίκη του τον έφερε αυτόματα στην Ελλάδα και το μεγάλο τελικό του φετινού Survivor, που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά με αγώνισμα μπροστά στο κοινό. Στην ίδια θέση με τον Φάνη και η Κατερίνα Δαλάκα, καθώς δεν ψηφίστηκε από τους υπόλοιπους παίκτες στο συμβούλιο.

Αντιθέτως ο Ντάνιελ, με τρεις ψήφους, έγινε ο τρίτος μονομάχος και μαζί με Γκιουλέκα και Δώρα θα παλέψει για ένα από τα δύο εναπομείναντα εισιτήρια.

