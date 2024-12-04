Η Khloe Kardashian στράφηκε στο γυμναστήριο ως μια μορφή θεραπείας, αφού o ψυχολόγος της την «πρόδωσε», σύμφωνα με την ίδια.

Η σταρ των «Kardashians» αποκάλυψε ότι άρχισε να διαχειρίζεται καλύτερα τα προσωπικά της ζητήματα βάζοντας στη ζωή της την άσκηση, αφού ο πρώην θεραπευτής της φέρεται να παραβίασε το απόρρητο γιατρού-ασθενή εν μέσω του διαζυγίου της με τον Lamar Odom.

«Θυμάμαι ότι πήγαινα για ψυχοθεραπεία και κάτι προσωπικό που είχα πει στον ψυχολόγο μου το έβλεπα λίγο μετά να δημοσιεύεται σε ταμπλόιντ», είπε σε συνέντευξή της η Khloe Kardashian.

Η 40χρονη Kardashian δεν αποκάλυψε τι ακριβώς διέρρευσε ο θεραπευτής της σχετικά με τον γάμο της με τον πρώην σταρ του NBA. Το ζευγάρι χώρισε το 2013 λόγω απιστίας και της μάχης του Lamar με τον εθισμό.

«Σταμάτησα να πηγαίνω στη θεραπεία και άρχισα να πηγαίνω στο γυμναστήριο», εξήγησε η Khloe Kardashian. «Χρειαζόμουν μια εκτόνωση, αλλά δεν εμπιστευόμουν πια κανέναν άλλον. Και το μέρος που ένιωθα πιο ασφαλής ήταν το γυμναστήριο».

Η διάσημη τηλεπερσόνα αρνιόταν να ζητήσει βοήθεια για χρόνια ως αποτέλεσμα της προδοσίας, μέχρι που η μεγαλύτερη αδελφή της, Kim Kardashian, την έπεισε τελικά να δώσει άλλη μια ευκαιρία. Και το έκανε… «Διανύω μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής μου. Κάνω νέα πράγματα στην καριέρα μου», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

