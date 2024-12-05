Η Rihanna έκανε στους θαυμαστές της άλλη μια «καυτή» επίδειξη των πλούσιων προσόντων της, ποζάροντας -φυσικά- με εσώρουχα. Η καλλιτέχνιδα πρωταγωνιστεί σε μια νέα σέξι διαφήμιση για τη νέα της συλλογή εσωρούχων «Starlet Nights».
Η Rihanna ανέβασε» αρκετές φωτογραφίες στο Instagram φορώντας ένα καφέ διχτυωτό σουτιέν και κάλτσες μέχρι τον μηρό, καθώς σερνόταν στα τέσσερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Rihanna δεν έχει κυκλοφορήσει νέα μουσική από το άλμπουμ της «Fenti» του 2016, έχοντας επικεντρωθεί στην επιχείρησή της, η οποία είναι ένα «χρυσορυχείο».
Η τραγουδίστρια του «Love on the Brain» λάνσαρε το Savage X Fenty το 2018 και πλέον η αξία του brand ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια. Ξεκίνησε ως ένα κατάστημα που λειτουργούσε μόνο στο διαδίκτυο και βασιζόταν σε συνδρομές, αλλά έκτοτε έχει ανοίξει καταστήματα σε μεγάλες πόλεις όπως Λος Άντζελες, Ατλάντα και Βοστώνη. Το Savage X Fenty έχει επίσης επεκταθεί στις πιτζάμες και τα loungewear.
Η Rihanna παραιτήθηκε από διευθύνουσα σύμβουλος της μάρκας εσωρούχων το 2023 μετά από πέντε χρόνια στο τιμόνι. Η Hilarie Super, η οποία έχει εργαστεί στο παρελθόν για την GAP και την Anthropologie, επιλέχθηκε για να αναλάβει τη θέση της σούπερ σταρ. Παρόλο που η Rihanna μπορεί να μην είναι πλέον διευθύνουσα σύμβουλος, εξακολουθεί να βρίσκεται στην ανώτατη ηγεσία της εταιρείας. Εκτός από τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, η Rihanna είναι μια στοργική μητέρα δύο παιδιών. Έχει αποκτήσει δύο γιους με τον σύντροφό της A$AP Rocky. Μιλώντας στο περιοδικό «Interview», η Rihanna δήλωσε ότι είναι ανοιχτή στο να αποκτήσει κι άλλα παιδιά.
