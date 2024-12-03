Η Μέγκαν Φοξ μίλησε για το πώς αντέδρασαν τα τρία παιδιά της στην είδηση ότι θα αποκτήσουν ένα νέο αδελφάκι. Η 38χρονη ηθοποιός μίλησε στο «People» και μοιράστηκε πώς αισθάνονται οι γιοι της, Noah, Bodhi και Journey, για την εγκυμοσύνη της, καθώς και για το γεγονός ότι περιμένει το πρώτο της παιδί -με τον επί χρόνια αγαπημένο της- Machine Gun Kelly.

«Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα και έχουν υποσχεθεί να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν», ανέφερε η ηθοποιός. Η Fox μοιράζεται τα τρία αγόρια της με τον πρώην σύζυγό της, Brian Austin Green. Εν τω μεταξύ, ο MGK έχει μία κόρη, 15 ετών, με την πρώην σύντροφό του, Emma Cannon.

Πριν από εβδομάδες αποκαλύφθηκε ότι η Μέγκαν και ο Machine Gun Kelly λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η σχέση τους θα είναι δυνατή καθώς ετοιμάζονται να υποδεχτούν το παιδί τους. Άνθρωπος από το περιβάλλον τους δήλωσε στο «Us Weekly»: «Είναι και οι δύο ενθουσιασμένοι που θα γίνουν γονείς. Η εγκυμοσύνη τους έφερε ακόμα πιο κοντά. Αισθάνονται ότι αυτό είναι ένα νέο κεφάλαιο για τη σχέση τους και μια δεύτερη ευκαιρία». Η Fox ανακοίνωσε τα νέα για την 4η εγκυμοσύνη της στα μέσα Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

