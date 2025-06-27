Ντέιβιντ Μπέκαμ: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - Οι αφόρητοι πόνοι και η φωτογραφία που «ανέβασε» η Βικτόρια

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ (David Beckham) εισήχθη στο νοσοκομείο, καθώς είχε αφόρητους πόνους. Σε φωτογραφίες που «ανέβασε» στο Instagram η σύζυγός του, Βικτόρια, ο αθλητής είχε το ένα του χέρι σε φάκελο ανάρτησης ώμου και ήταν ξαπλωμένος σε κάποιο κρεβάτι νοσοκομείου. «Περαστικά μπαμπά», έγραψε η Βικτόρια στην ανάρτησή της. Ο 50χρονος Ντέιβιντ φωτογραφήθηκε χαμογελαστός, ωστόσο το ζευγάρι δεν έχει μιλήσει ακόμα για το τι έχει συμβεί. Μια δεύτερη φωτογραφία έδειχνε τον Μπέκαμ με ένα βραχιόλι που έγραφε: «Καλή ανάρρωση». Μια πηγή ανέφερε στην «Daily Mail» ότι ο Μπέκαμ υποβλήθηκε σε εγχείρηση για να αποκαταστήσει τον καρπό του, τον οποίο είχε σπάσει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Αγγλίας πριν από 22 χρόνια.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έσπασε τον καρπό του τον Μάιο του 2003 σε φιλικό αγώνα μεταξύ της Αγγλίας και της Νότιας Αφρικής στο Ντέρμπαν. Χρόνια αργότερα, ο πόνος, η δυσφορία στον καρπό και οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπήρχε κάποιο υλικό που δεν είχε απορριφθεί από τον οργανισμό του. Αφού έμεινε με «αφόρητο» πόνο, ο πρώην ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του.

Δώδεκα χρόνια αφότου αποσύρθηκε από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο Μπέκαμ παρέμεινε συνδεδεμένος με το άθλημα, ενώ επεκτάθηκε με επιτυχία στις επιχειρήσεις και τα μέσα ενημέρωσης. Τώρα ετοιμάζεται να αναλάβει έναν νέο ρόλο ως τηλεοπτικός παρουσιαστής.

Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα στο Instagram, η νέα του εκπομπή, «Beckham and Friends,» έκανε πρεμιέρα στις 6 Μαΐου στο αμερικανικό δίκτυο Paramount+. Η εκπομπή υπόσχεται ένα χαλαρό περιβάλλον, στο οποίο ο Μπέκαμ θα συναντά καλεσμένους από τον κόσμο του κινηματογράφου, του φαγητού και του ποδοσφαίρου για να παρακολουθήσουν και να συζητήσουν για τους τελευταίους αγώνες του Champions League.

Πηγή: skai.gr

