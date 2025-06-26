Η Άννα Γουίντορ αποχωρεί από τη Vogue: Η διαδρομή της στη μόδα

Η Άννα Γουίντουρ, εγκαταλείπει «το τιμόνι» της Vogue έπειτα από 37 χρόνια με την παραίτησή της να συνιστά αναμφίβολα «τέλος μιας εποχής» για τον παγκόσμιο χάρτη της μόδας.

Η εμβληματική Γουίντουρ... ο «διάβολος που φορούσε Prada» υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από αρχισυντάκτρια – υπήρξε θεσμός αφού επί σειρά δεκαετιών, δίχως υπερβολή, καθόρισε καταλυτικά τις τάσεις και την αισθητική.

«Έκπληξη! Έπειτα από 37 χρόνια, η Άννα Γουίντουρ παραιτείται από τη θέση της αρχισυντάκτριας του Vogue USA. Ανακοίνωσε την είδηση το πρωί της Τετάρτης στους εργαζομένους» ανέφερε η Daily Front Row, περιοδικό που ειδικεύεται στον τομέα της μόδας.

Η 75χρονη, σήμερα, Αμερικανοβρετανίδα Γουίντουρ, στην πολύχρονη καριέρα της εργάστηκε σε διάφορα περιοδικά στη Βρετανία και τις ΗΠΑ.

Γεννήθηκε στο Χάμπστεντ του Λονδίνου. Ο πατέρας της, Τσαρλς Γουίντουρ, ήταν αρχισυντάκτης της εφημερίδας Evening Standard. Από νεαρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για τη μόδα και ξεκίνησε την καριέρα της ως βοηθός σύνταξης στο περιοδικό Harpers & Queen το 1970.

Το 1985 ανέλαβε αρχισυντάκτρια της βρετανικής έκδοσης του Vogue, ενώ τρία χρόνια αργότερα μετακινήθηκε στην αμερικανική έκδοση του περιοδικού.

Υπό την ηγεσία της, το περιοδικό ανανέωσε το περιεχόμενό του, προβάλλοντας νέους σχεδιαστές και μοντέλα, και επηρέασε σημαντικά τις τάσεις της μόδας.

Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και αξιώματα, ενδεικτικά έχει λάβει τον τίτλο της Dame Commander of the Order of the British Empire το 2017 αλλά και Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας το 2025 για τη συμβολή της στη μόδα και τα μέσα ενημέρωσης.

Είναι επίσης γνωστή για τη φιλανθρωπική δράση της.

Με χαρακτηριστικό της το καρέ κούρεμα και τα μεγάλα γυαλιά ηλίου, η Άννα Γουίντουρ, αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της κομψότητας και απόλυτου στιλ και εύλογα θεωρείται ένα από τα πίο ισχυρά πρόσωπα του χώρου της.

Η προσωπικότητά της ενέπνευσε τον χαρακτήρα Μιράντα Πρίστλι στο μυθιστόρημα και την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada» ενώ το 2009, ήταν το επίκεντρο του ντοκιμαντέρ The September Issue, το οποίο παρουσίασε τη διαδικασία δημιουργίας του μεγαλύτερου τεύχους της χρονιάς για τη Vogue.

Είναι μητέρα δύο παιδιών από τον γάμο της με τον ψυχίατρο Ντέιβιντ Σάφερ, από τον οποίο χώρισε το 1999.

Από το 2004 έως το 2020 ήταν παντρεμένη με τον επιχειρηματία Σέλμπι Μπράιαν.

Πηγή: skai.gr

