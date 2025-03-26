Μελάνια Τραμπ: Πωλείται το νυφικό της στο eBay για 45 χιλιάδες δολάρια; - Δείτε φωτογραφίες

Το νυφικό της Μελάνια Τραμπ πωλείται για όποιον ενδιαφέρεται να το αγοράσει. Το πολυτελές φόρεμα Christian Dior by John Galliano της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ από τον γάμο της με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2005 φαίνεται να πωλείται στο eBay.

Η Liana Satenstein δήλωσε στους συνδρομητές του Substack «Neverworns» ότι η δημιουργία υψηλής ραπτικής, για την οποία η Μελάνια φέρεται να πλήρωσε 100.000 δολάρια, είναι καταχωρημένη στον ιστότοπο για 45.000 δολάρια (ή καλύτερη προσφορά), με δωρεάν αποστολή από μια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι το αγόρασε από την Πρώτη Κυρία.

Η καταχώριση στο eBay υπάρχει από τον Ιανουάριο. Η πωλήτρια φέρεται να αγόρασε το φόρεμα από τη Μελάνια -με την οποία είχε κοινή φίλη- για τον δικό της γάμο το 2010 έναντι 70.000 δολαρίων.

Παραδέχτηκε ότι έκανε μικρές αλλαγές στο αρχικό σχέδιο, όπως «ένα νέο στρώμα σατέν στο κάτω μέρος, κομμάτια κεντήματος στο πάνω μέρος και περισσότερο ύφασμα στο πίσω μέρος του φορέματος», καθώς και «πρόσθετες τιράντες».

Μάλιστα, η Μελάνια είχε φωτογραφηθεί με το νυφικό της και το ασορτί πέπλο της -μήκους 16 μέτρων- για το εξώφυλλο της «Vogue» τον Φεβρουάριο του 2005, αμέσως μετά τον γάμο της στο Παλμ Μπιτς.

Το υπερπολυτελές σύνολο κατασκευάστηκε από 300 μέτρα λευκό σατέν duchesse και κεντήθηκε στο χέρι με κρυστάλλινες χάντρες για 550 ώρες, όπως αναφέρεται.

Το εμβληματικό φόρεμα, το οποίο η Μελάνια επέλεξε με τη βοήθεια της Anna Wintour, διαθέτει εφαρμοστό μπούστο και φούστα γοργόνα. Ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος έκανε πρόταση γάμου στο πρώην μοντέλο καθ' οδόν για το Met Gala του 2004, μοιράστηκε μια αναδρομική φωτογραφία της Μελάνια με το νυφικό, ενώ γιόρταζαν την επέτειο γάμου τους.

Happy 20th Anniversary to Melania! pic.twitter.com/VIcXSQb4QO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2025

Πηγή: skai.gr

