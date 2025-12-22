Η αξία του δώρου στα παιδιά

Ημέρες γιορτών και τα δώρα για τα παιδιά κάτω από το χριστουγεννιάτικο δένδρο σχηματίζουν βουνό. Η εικόνα που είναι κοινή σχεδόν σε κάθε σπίτι γεννά το ερώτημα αν υπάρχει όριο στα δώρα που δίνουμε σε ένα παιδί. Πότε τα δώρα χάνουν την αξία τους και γίνονται ένα υποκατάστατο στη σχέση μεταξύ του γονιού και του παιδιού του;

Μιλώντας στην εκπομπή Ζω Καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη η ψυχοπαιδαγωγός Ευτυχία Βαρσάμη σημείωσε ότι τα δώρα πρέπει να έχουν συμβολική αξία για να μάθουμε τα παιδιά μας να παίρνουν ικανοποίηση από μέσα τους και όχι από υλικά αγαθά.

«Θέλουμε να έχουν μια αξία συμβολική» λέει και συμπληρώνει ότι τα δώρα δεν πρέπει να αναπληρώνουν τη σχέση, τον χρόνο που δεν περάσαμε μαζί τους.

«Οι γονείς πολλές φορές νιώθουν την ανάγκη να πάρουν κάτι στα παιδιά, γιατί δεν ήταν μαζί τους όλη μέρα, γιατί δεν ήταν μαζί τους εκείνο το Σαββατοκύριακο. Αυτό το δώρο δεν το θέλουμε. Δημιουργεί στα παιδιά μια υπερσυμπλήρωση με υλικά αντικείμενα, την οποία δεν την θέλουμε. Θέλουμε τα παιδιά να βρουν τα εσωτερικά τους κίνητρα» εξήγησε η κ. Βαρσάμη.

Συμπλήρωσε ότι τα δώρα δεν πρέπει να έχουν τη μορφή ανταλλάγματος, επειδή το παιδί έκατσε καλά στην τάξη ή επειδή πήγε στο σχολείο χωρίς κλάματα. Η κ. Βαρσάμη είπε ακόμη ότι δεν πρέπει οι γονείς να νιώθουν τύψεις, πρέπει να μαθαίνουν να αντέχουν την γκρίνια, το πείσμα, το κλάμα ή ακόμη και φράσεις «είσαι κακή μαμά» ή «κακός μπαμπάς».

«Να αντέξουν και να μπορέσουν να παραμείνουν σταθεροί με καλοσύνη σε αυτό που βλέπουν. Γιατί το παιδί εννοείται ότι διεκδικεί να αποκτήσει κάτι» είπε η κ. Βαρσάμη.

Πρόσθεσε ότι το παιδί πρέπει να μάθει να περιμένει, σημειώνοντας ότι η προσμονή τού δημιουργεί σπουδαία συναισθήματα μέσα του.

Σε ερώτηση ποια είναι τα κριτήρια για το κατάλληλο δώρο σε ένα παιδί, σημείωσε: «Θέλω να μείνω στο ότι έχω σκεφτεί τι θα άρεσε στο παιδί μου. Έχω παρατηρήσει το παιδί μου, γιατί το δώρο σημαίνει σχέση. Είναι αυτό που φτιάχνουμε μαζί. Το είδα, σε θυμήθηκα. Μου θύμισε εσένα, μου θύμισε μια δεξιότητα σου και στο προσφέρω».

Η κ. Βαρσάμη στάθηκε και στην αξία της ανταλλαγής, όταν δηλαδή παίρνει το παιδί ένα δώρο, να δίνει και ένα δώρο: «Βλέπουμε τη χαρά που δίνουμε στους άλλους, οπότε αυτό μας κάνει να νιώθουμε καλά. Αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαίο να το μαθαίνουμε και στα παιδιά. Πολλές φορές λέω στους γονείς όταν έρθουν οι νονοί να δώσουν τα δώρα, ετοιμάστε κάτι για τους νονούς. Μην περιμένετε μόνο να πάρει».

Είναι σπουδαίο μάθημα, πρόσθεσε, να δω με τα μάτια του άλλου τι τον ενδιαφέρει, τι του αρέσει, ποιο δώρο θα έκανε χαρούμενη τη γιαγιά, τι θα ήταν χρήσιμο στον παππού.

Είναι σημαντικό, τόνισε, να μάθουμε στα παιδιά όταν παίρνουν κάτι, να δίνουν και κάτι: «Αυτό είναι πολύ σπουδαίο για όλες τις μέρες του χρόνου, γιατί συνήθως το θυμόμαστε μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά είναι σημαντικό για όλες τις μέρες του χρόνου. Ό, τι δεν μου χρειάζεται. Πολλοί γονείς φτιάχνουμε ημερολόγιο στα παιδιά αντίστροφης μέτρησης. Το ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης ή όποια στιγμή θέλουμε μπορούμε να βάλουμε μια δραστηριότητα ότι σήμερα βρίσκω δυο πράγματα που δεν τα έχω ανάγκη να τα δώσω κάπου που τα έχουν ανάγκη και αυτό μπορεί να είναι σε ένα γειτονόπουλο στο σχολείο της γειτονιάς».

