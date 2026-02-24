Η Βέρα Γουάνγκ (Vera Wang) έκλεψε για ακόμη μία φορά την παράσταση. Η θρυλική σχεδιάστρια μόδας, σε ηλικία 76 ετών, εμφανίστηκε αγνώριστη στο κόκκινο χαλί των BAFTA 2026, υιοθετώντας ένα εντυπωσιακό πλατινέ ξανθό χτένισμα που μαγνήτισε τα βλέμματα.

Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο, όπου η Γουάνγκ επέλεξε ένα λευκό, μακρύ φόρεμα. Η γραμμή του συνόλου θύμιζε αισθητική 19ου αιώνα, που φέτος κάνει δυναμική επιστροφή στα κόκκινα χαλιά, με αφορμή και την αναβίωση του ενδιαφέροντος γύρω από την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Η αλλαγή στα μαλλιά της ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή αν σκεφτεί κανείς ότι μόλις ένα 24ωρο πριν, στο πάρτι των υποψηφίων για τα BAFTA, η σχεδιάστρια μόδας είχε εμφανιστεί με τα χαρακτηριστικά καστανά μαλλιά της. «Μια τρελή στιγμή…! Από το Μιλάνο στο Λονδίνο», έγραψε η ίδια στο Instagram.

Λίγες ημέρες πριν βρεθεί στο Λονδίνο, η Βέρα Γουάνγκ βρισκόταν στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου παρακολούθησε τον τελικό του ατομικού αγωνίσματος καλλιτεχνικού πατινάζ γυναικών. Η ίδια, πρώην αθλήτρια του αθλήματος, βρέθηκε στις εξέδρες μαζί με την κόρη της, Josephine.

Η πλατινέ μεταμόρφωση δεν είναι πρωτόγνωρη για τη σχεδιάστρια. Στη δεξίωση των υποψηφίων για τα BAFTA 2025 στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, είχε εμφανιστεί και πάλι ως ξανθιά. «Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;», είχε γράψει τότε με χιούμορ στο Instagram.

Η Βέρα Γουάνγκ γιόρτασε τα 76α γενέθλιά της τον Ιούνιο στο παριζιάνικο εστιατόριο Michelin Le Relais Plaza, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα και τον αριθμό «76» από χρυσά στρας στο μπράτσο της. Σε παλαιότερη συνέντευξή είχε αποδώσει τη νεανική της εμφάνιση στο junk food και τη βότκα: «Τρώω McDonald’s, σίγουρα. Τα παραγγέλνω κάθε μέρα για περίπου δύο εβδομάδες και μετά αλλάζω», είχε δηλώσει το 2023. Για ακόμη μία φορά, η Βέρα Γουάνγκ αποδεικνύει πως η ηλικία δεν αποτελεί περιορισμό, αλλά έμπνευση, ειδικά όταν συνοδεύεται από τόλμη, αυτοπεποίθηση και στιλ.

Πηγή: skai.gr

