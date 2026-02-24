H σέξι Τζένιφερ Γκάρνερ: Βαθύ ντεκολτέ, δερμάτινο φόρεμα και αποκαλύψεις για τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Γκάρνερ ήταν πραγματικά εντυπωσιακή στη νέα της φωτογράφιση για το περιοδικό «Flaunt», αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα και η θηλυκότητα δεν έχουν ηλικία.

Η 53χρονη ηθοποιός ποζάρει με μια σειρά από άψογες εμφανίσεις, με αποκορύφωμα ένα τολμηρό, δερμάτινο φόρεμα Givenchy της Sarah Burton, το οποίο αναδεικνύει το βαθύ ντεκολτέ της. Χωρίς υπερβολικά αξεσουάρ και με διακριτικό styling, η Γκάρνερ αφήνει τη φυσική της γοητεία να πρωταγωνιστήσει στον φακό του Tyler Patrick Kenny.

Πέρα όμως από τις εντυπωσιακές εικόνες, η Τζένιφερ Γκάρνερ προχώρησε και σε μια σπάνια προσωπική εξομολόγηση για τον πρώην σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ, και την οικογένειά τους. Το όνομά τους είχε βρεθεί έντονα στο επίκεντρο των διεθνών μέσων όταν ο Άφλεκ επανενώθηκε με την Τζένιφερ Λόπεζ το 2021, με το ζευγάρι να παντρεύεται το 2022 και να οδηγείται τελικά σε διαζύγιο δύο χρόνια αργότερα.

Μιλώντας για την απόφασή της να «σπάσει» τη σιωπή της, η Γκάρνερ τόνισε ότι θέλει να βοηθήσει άλλες γυναίκες που περνούν δύσκολες περιόδους στη ζωή τους. «Ο χρόνος περνά και φτάνεις στην άλλη πλευρά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πλέον νιώθει «πιο ελαφριά, πιο ευτυχισμένη και πιο ο εαυτός της από ποτέ».

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί σωστό να μιλά δημόσια για τον πρώην σύζυγό της ή τα παιδιά τους, ωστόσο παραδέχτηκε ότι για μεγάλο διάστημα αναρωτιόταν αν οι οικογενειακές αναταράξεις θα την άλλαζαν για πάντα. «Όταν ζεις κάτι δύσκολο για χρόνια, σκέφτεσαι πως ίσως να μην τελειώσει ποτέ», είπε με ειλικρίνεια.

Η Γκάρνερ και ο Άφλεκ ήταν παντρεμένοι από το 2005 έως το 2018 και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα, τα παιδιά της ήταν και παραμένουν απόλυτη προτεραιότητα, ακόμη κι αν αυτό επηρέασε τις επαγγελματικές της επιλογές. «Ποτέ δεν το είδα ως θυσία», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της. «Ήταν δύσκολο, αλλά άξιζε. Και σήμερα αγαπώ τη δουλειά μου περισσότερο από ποτέ».

Jennifer Garner sizzles in a plunging leather dress for sexy Flaunt shoot and makes rare comment about ex Ben Affleck https://t.co/6fPNP0rdTE — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 24, 2026

