Η ειλικρινής εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ για το σεξ και τις σχέσεις…

Ο Ίθαν Χοκ προχώρησε σε μια ειλικρινή και προκλητική εξομολόγηση για το σεξ και τις σχέσεις, απαντώντας με χιούμορ στο ερώτημα αν «είναι κακό να τρως στο κρεβάτι». Σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σε «Vogue» και «GQ», ο σταρ του «Training Day» παραδέχτηκε: «Απίστευτα χυδαία πράγματα περνάνε από το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Μου αρέσει να τρώω στο κρεβάτι, αλλά δεν τρώω φαγητό», προκαλώντας γέλια πριν περάσει στην επόμενη ερώτηση.

Ο 55χρονος ηθοποιός είναι παντρεμένος με τη Ryan Shawhughes από το 2008 και έχουν δύο παιδιά. Στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος με την Ούμα Θέρμαν, με την οποία γνωρίστηκε στα γυρίσματα του «Gattaca» και απέκτησαν δύο παιδιά. Οι φήμες που συνόδευσαν τον χωρισμό τους -τις οποίες ο ίδιος έχει αρνηθεί- δεν τον απέτρεψαν από το να μιλήσει αργότερα με ειλικρίνεια για τη δυσκολία του διαζυγίου και την επίδρασή του στην οικογένεια.

«Η δημοσιότητα είναι σαν βενζίνη», έχει πει, εξηγώντας ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να βοηθήσεις τα παιδιά να το ξεπεράσουν. «Όταν χώρισα, ήμουν αποφασισμένος να μείνω ανύπαντρος. Αλλά μετά έκανα μια καλύτερη φίλη και μου άρεσε να τη φιλάω», κατέληξε, περιγράφοντας τη σχέση του με τη σημερινή σύζυγό του.

Πηγή: skai.gr

