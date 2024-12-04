Λογαριασμός
Heidi-Leni Klum: Μητέρα και κόρη σας εύχονται «Καλά Χριστούγεννα» και ποζάρουν με τα εσώρουχά τους... (video-φωτό)

Μαμά και κόρη ποζάρουν μαζί στον φωτογραφικό φακό στο... πνεύμα των ημερών

Heidi-Leni Klum

Η Heidi Klum μαζί με την κόρη της Leni πόζαραν και πάλι για τις ανάγκες γνωστής εταιρείας εσωρούχων, αλλά αυτή τη φορά με εορταστική διάθεση. Πρόκειται για μια συνήθεια που έγινε λατρεία… 

Heidi-Leni Klum

Αφορμή αυτή τη φορά η χριστουγεννιάτικη κολεξιόν της εταιρείας εσωρούχων με τη μαμά και την κόρη να ποζάρουν μπροστά στον φωτογραφικό φακό με μαύρα και κόκκινα εσώρουχα. 

Όπως και τις προηγούμενες φορές, η κοινή φωτογράφιση μητέρας και κόρης προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις ανάμεσα στους θαυμαστές τους, με αποτέλεσμα η Heidi Klum να «κλείσει» τα σχόλια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Heidi-Leni Klum

Η Heidi μοιράζεται τη μεγαλύτερη σε ηλικία κόρη της, τη Leni, με τον Ιταλό επιχειρηματία Flavio Briatore, από τον οποίο χώρισε, ενώ ήταν ακόμα έγκυος. Λίγο αργότερα ξεκίνησε σχέση με τον τραγουδιστή Seal και οι δυο τους «ενώθηκαν» με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2005, τέσσερα χρόνια πριν υιοθετήσει τη Leni, σε ηλικία πέντε ετών. Η Heidi και ο τραγουδιστής απέκτησαν τρία παιδιά. Το 51χρονο μοντέλο το 2019 παντρεύτηκε τον Γερμανό κιθαρίστα και τραγουδοποιό, Tom Kaulitz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heidi-Leni Klum

Η 51χρονη Heidi Klum και η 20χρονη Leni συμμετέχουν και σε ένα βίντεο, επιδεικνύοντας τις καλλίγραμμες σιλουέτες τους και φορώντας τα δαντελένια εσώρουχά τους. 

Leni Klum

Πηγή: skai.gr

