Η Νικόλ Κίντμαν έκανε εντυπωσιακή είσοδο στα βραβεία «Gotham 2024», όπου ήταν υποψήφια για τον ρόλο της στην ταινία «Babygirl». Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, 57 ετών, έκλεψε τις εντυπώσεις και όλοι μιλούν για μια… «άλλη» Nicole Kidman.

Η ηθοποιός φαίνεται τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερη, ενώ πολλοί θαυμαστές της υποστηρίζουν ότι η διάσημη σταρ έχει κάνει μπότοξ. Ντυμένη με ένα μαύρο φόρεμα που έκοβε την ανάσα και τόνιζε τη σιλουέτα της, η Κίντμαν ενσάρκωνε την ουσία της χολιγουντιανής λάμψης.

Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο ανέφεραν ότι η ηθοποιός είναι βαθιά θλιμμένη που η εκλιπούσα μητέρα της δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να επανασυνδεθεί με την Ιζαμπέλα και τον Κόνορ, τα υιοθετημένα παιδιά από τον γάμο της με τον Τομ Κρουζ. Φαίνεται ότι και η ηθοποιός είχε απομακρυνθεί από τα παιδιά της.

Ένας οικογενειακός φίλος εκμυστηρεύτηκε στο περιοδικό «New Idea»: «Η απώλεια της μητέρας της έκανε τη Νικόλ να μην θέλει να χάσει άλλο χρόνο με τα παιδιά της». Η Kidman και ο Cruise υιοθέτησαν την Isabella, 31 ετών, και τον Connor, 29 ετών, στις αρχές της δεκαετίας του '90.



Nicole Kidman ai Gotham Awards.

pic.twitter.com/LDoNSDlnbo — Rebelle Vague (@rebellevague) December 3, 2024

