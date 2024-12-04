Η βασίλισσα Bey στέφθηκε και επίσημα ως η κορυφαία ποπ σταρ του 21ου αιώνα. Αφού αποκάλυψε σιγά-σιγά τη λίστα με τους ποπ σταρ με τη μεγαλύτερη επιρροή που ανέβηκαν στη σκηνή τα τελευταία 100 χρόνια, το Billboard ανακοίνωσε χθες, Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2024, ότι η Beyonce είναι η μεγαλύτερη ποπ σταρ του 21ου αιώνα, ξεπερνώντας συναδέλφους της, όπως η Taylor Swift, η Lady Gaga, ο Drake και άλλοι.

Σε ανάρτησή του το Billboard σημείωσε ότι η καλλιτέχνιδα -με τα περισσότερα βραβεία Grammy τα τελευταία 25 χρόνια- είναι ερμηνεύτρια και δημιουργός «αφοσιωμένη στην καινοτομία, την εξέλιξη και τη συνολική αριστεία», κάτι που την έκανε να ξεχωρίζει από όλους τους άλλους ποπ σταρ αυτού του αιώνα.

.@Beyonce takes No. 1 on Billboard's list of the Greatest Pop Stars of the 21st Century. 🎉🎊🥇#BillboardNews is breaking down how the icon earned our top rank with 12 #Hot100 No. 1s, the most Grammy awards of any artist in history and more. 👏 pic.twitter.com/UQe16LtjS0 — billboard (@billboard) December 3, 2024

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης από τη «βασίλισσα Bey» δεν αποτελεί έκπληξη. Η τραγουδίστρια είναι η καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα βραβεία Grammy στην ιστορία, συνολικά 32. Νωρίτερα φέτος, έγινε επίσης η καλλιτέχνις με τις περισσότερες υποψηφιότητες όλων των εποχών, αφού εξασφάλισε 11 υποψηφιότητες Grammy για το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, Cowboy Carter, ανεβάζοντας το συνολικό της αριθμό στις εκπληκτικές 99 υποψηφιότητες κατά τη διάρκεια της δεκαετούς καριέρας της.

Τον Φεβρουάριο, η Beyonce έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα Hot Country songs του Billboard, με αφορμή το τραγούδι της «Texas Hold 'Em», αποδεικνύοντας ότι η μουσική και το ταλέντο της καλύπτουν πολλά μουσικά είδη. Δύο μήνες αργότερα, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που ηγείται του Top Country Album chart, καθώς και η πρώτη γυναίκα που διεκδικεί τις τρεις πρώτες θέσεις στο Hot Country Songs.

Από τον περασμένο Αύγουστο οι άνθρωποι του Billboard επέλεξαν τους κορυφαίους 25 ποπ σταρ των τελευταίων 25 ετών. Στη δεύτερη θέση, πίσω από τη Beyonce, είναι η Taylor Swift-κάτι που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα- ενώ τρίτη είναι η Rihanna. Όσο για τον σύζυγο της Beyonce, τον Jay Z, βρίσκεται στην 16η θέση.

Οι 10 κορυφαίοι ποπ σταρ του αιώνα, σύμφωνα με το Billboard

Beyonce Taylor Swift Rihanna Drake Lady Gaga Britney Spears Kanye West Justin Bieber Ariana Grande Adele

Πηγή: skai.gr

