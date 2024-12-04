Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Beyonce: Ανακηρύχθηκε η κορυφαία ποπ σταρ του 21ου αιώνα από το Billboard - Έχασε το στέμμα η Taylor Swift

Διαβάστε για ποιους λόγους η Beyonce κατέκτησε την κορυφή  

Beyonce

Η βασίλισσα Bey στέφθηκε και επίσημα ως η κορυφαία ποπ σταρ του 21ου αιώνα. Αφού αποκάλυψε σιγά-σιγά τη λίστα με τους ποπ σταρ με τη μεγαλύτερη επιρροή που ανέβηκαν στη σκηνή τα τελευταία 100 χρόνια, το Billboard ανακοίνωσε χθες, Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2024, ότι η Beyonce είναι η μεγαλύτερη ποπ σταρ του 21ου αιώνα, ξεπερνώντας συναδέλφους της, όπως η Taylor Swift, η Lady Gaga, ο Drake και άλλοι.

Beyonce

Σε ανάρτησή του το Billboard σημείωσε ότι η καλλιτέχνιδα -με τα περισσότερα βραβεία Grammy τα τελευταία 25 χρόνια- είναι ερμηνεύτρια και δημιουργός «αφοσιωμένη στην καινοτομία, την εξέλιξη και τη συνολική αριστεία», κάτι που την έκανε να ξεχωρίζει από όλους τους άλλους ποπ σταρ αυτού του αιώνα.

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης από τη «βασίλισσα Bey» δεν αποτελεί έκπληξη. Η τραγουδίστρια είναι η καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα βραβεία Grammy στην ιστορία, συνολικά 32. Νωρίτερα φέτος, έγινε επίσης η καλλιτέχνις με τις περισσότερες υποψηφιότητες όλων των εποχών, αφού εξασφάλισε 11 υποψηφιότητες Grammy για το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, Cowboy Carter, ανεβάζοντας το συνολικό της αριθμό στις εκπληκτικές 99 υποψηφιότητες κατά τη διάρκεια της δεκαετούς καριέρας της.

Beyonce

Τον Φεβρουάριο, η Beyonce έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα Hot Country songs του Billboard, με αφορμή το τραγούδι της «Texas Hold 'Em», αποδεικνύοντας ότι η μουσική και το ταλέντο της καλύπτουν πολλά μουσικά είδη. Δύο μήνες αργότερα, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που ηγείται του Top Country Album chart, καθώς και η πρώτη γυναίκα που διεκδικεί τις τρεις πρώτες θέσεις στο Hot Country Songs.

Beyonce

Από τον περασμένο Αύγουστο οι άνθρωποι του Billboard επέλεξαν τους κορυφαίους 25 ποπ σταρ των τελευταίων 25 ετών. Στη δεύτερη θέση, πίσω από τη Beyonce, είναι η Taylor Swift-κάτι που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα- ενώ τρίτη είναι η Rihanna. Όσο για τον σύζυγο της Beyonce, τον Jay Z, βρίσκεται στην 16η θέση.

Beyonce

Οι 10 κορυφαίοι ποπ σταρ του αιώνα, σύμφωνα με το Billboard

  1. Beyonce
  2. Taylor Swift
  3. Rihanna
  4. Drake
  5. Lady Gaga
  6. Britney Spears 
  7. Kanye West
  8. Justin Bieber
  9. Ariana Grande
  10. Adele
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Beyonce
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark