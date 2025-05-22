Η Heidi Klum κάνει ηλιοθεραπεία, αλλά προσέχει το δέρμα της. Το διάσημο μοντέλο «ανέβασε» ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον σύζυγό της, Tom Kaulitz, να την «πασαλείβει» με αντηλιακό.

Η σταρ απολάμβανε την «περιποίηση» του συζύγου της σε όλα τα σημεία του σώματός της. Ομολογουμένως θα χρειάστηκε μεγάλη ποσότητα αντηλιακού, αφού η Heidi Klum τα είχε «πετάξει» όλα έξω. Το κόκκινο στρινγκ μαγιό της και το κόκκινο καπέλο του μπέιζμπολ «απογείωσαν» και αυτή την εμφάνισή της.

«Πόσο τυχερή είμαι…», έγραψε στην ανάρτησή της η 51χρονη παρουσιάστρια του «Project Runway». Ο 35χρονος Kaulitz -με το λεοπάρ μαγιό- ήταν ιδιαίτερα τρυφερός και προστατευτικός μαζί της.

Δεν είναι σαφές πού απολαμβάνει τις διακοπές του το ζευγάρι, αλλά στις 13 Μαΐου, η Klum παρακολούθησε την προβολή «Partir Un Jour» και την τελετή έναρξης στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Το μοντέλο δεν ακολούθησε τον φετινό κανόνα ως προς το αυστηρό «dress code», αφού εμφανίστηκε με ένα ροζ φλοράλ φόρεμα Elie Saab, με μακριά ουρά.

Η επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Καννών αναφέρει ότι «το γυμνό απαγορεύεται στο κόκκινο χαλί, καθώς και σε κάθε άλλο χώρο του φεστιβάλ», για «λόγους ευπρέπειας». Οι κανόνες σημειώνουν επίσης ότι «δεν επιτρέπονται τα ογκώδη ρούχα, ιδίως εκείνα με μεγάλη ουρά, που εμποδίζουν την ομαλή ροή της κυκλοφορίας των καλεσμένων και δυσχεραίνουν την τοποθέτηση των καθισμάτων στην αίθουσα».

Για το «Mission Impossible: The Final Reckoning» στις 14 Μαΐου, η Klum περπάτησε στο κόκκινο χαλί των Καννών με ένα φόρεμα με παγιέτες και βαθύ ντεκολτέ, μαζί με τον Kaulitz, ο οποίος επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι.

Η Klum και ο Kaulitz άρχισαν να βγαίνουν το 2018, λίγα χρόνια αφότου οριστικοποίησε το διαζύγιό της από τον Seal, με τον οποίο μοιράζεται τα τέσσερα παιδιά της. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2019.

