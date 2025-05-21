Μετά από μια ονειρική παρθενική σεζόν στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του νταμπλ, ο Μπάμπης Κωστούλας ταξίδεψε στο Άμπου Ντάμπι για να παρακολουθήσει από κοντά τον μπασκετικό Ολυμπιακό, στη μάχη που θα δώσει για την κατάκτηση του τίτλου στο Final Four της Ευρωλίγκας (23-25/05).

Μαζί του βρίσκεται και ο γνωστός ράπερ, Snik, ο οποίος και δεν έχει κρύψει την αγάπη του για τους «ερυθρόλευκους», παρακολουθώντας συχνά αναμετρήσεις της ομάδας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Μάλιστα, ο τραγουδιστής ανέβασε ένα κοινό τους story στο Instagram από την κοινή τους παρουσία στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Εδώ με τον αδερφό πάμε να δούμε τον θρύλο να το σηκώνει…#OlympiacosBC #OlympiacosFC pic.twitter.com/gTpP2WWfuI — Eγκσι (@Eggsi94) May 21, 2025

