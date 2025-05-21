Λογαριασμός
Μπάμπης Κωστούλας και Snik μαζί στο Άμπου Ντάμπι για τον Ολυμπιακό

Στο Άμπου Ντάμπι για να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας βρίσκονται οι Μπάμπης Κωστούλας και ο γνωστός ράπερ, Snik

Snik και Κωστούλας

Μετά από μια ονειρική παρθενική σεζόν στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του νταμπλ, ο Μπάμπης Κωστούλας ταξίδεψε στο Άμπου Ντάμπι για να παρακολουθήσει από κοντά τον μπασκετικό Ολυμπιακό, στη μάχη που θα δώσει για την κατάκτηση του τίτλου στο Final Four της Ευρωλίγκας (23-25/05).

Μαζί του βρίσκεται και ο γνωστός ράπερ, Snik, ο οποίος και δεν έχει κρύψει την αγάπη του για τους «ερυθρόλευκους», παρακολουθώντας συχνά αναμετρήσεις της ομάδας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Μάλιστα, ο τραγουδιστής ανέβασε ένα κοινό τους story στο Instagram από την κοινή τους παρουσία στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Final 4 Ολυμπιακός μπάσκετ
