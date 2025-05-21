Ντορέττα Παπαδημητρίου: Δεν απάντησε για την προσωπική της ζωή αλλά ο Γεροντιδάκης φάνηκε στις κάμερες

Στο fashion event που διοργάνωσε χθες το βράδυ ο Στέλιος Κουδουνάρης για την παρουσίαση της συνεργασίας του με γνωστή εταιρεία ρούχων βρέθηκε και η Ντορέττα Παπαδημητρίου που είναι και καλή του φίλη.

Και όχι μόνη της. Συνοδευόταν από τον εδώ και 8 περίπου μήνες σύντροφό της -κι ας μη μιλάνε για τη σχέση τους ή να την έχουν παραδεχτεί. Η Ντορέττα όμως εμφανίστηκε στις κάμερες μόνη, λίγο πριν ανεβεί τα σκαλιά για την ταράτσα του καλοκαιρινού κινηματογράφου που φιλοξένησε την εκδήλωση. Και φυσικά ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι καλά» απάντησε στρίβοντας για να φύγει και ωπ… Εκείνη ακριβώς την ώρα εμφανίστηκε και ο Γιώργος Γεροντιδάκης για να ανεβούν μαζί τα σκαλιά.

Και καθώς οι κάμερες ήταν ακόμα ανοιχτές, ο ηθοποιός φάνηκε πεντακάθαρα στο πλάνο που έπαιξε η εκπομπή Buongiorno… με την Ντορέττα να επιστρέφει γρήγορα πίσω κάνοντας μεταβολή αλλά τα καρέ είχαν ήδη τραβηχτεί.

