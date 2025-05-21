Οι τάσεις στο μακιγιάζ έρχονται και φεύγουν, αλλά υπάρχουν κάποιες πραγματικά εμβληματικές στιγμές ομορφιάς που ξεπερνούν τον χρόνο. Και το χαρακτηριστικό glam look της Pamela Anderson από τα ’90s ανήκει σίγουρα στη δεύτερη κατηγορία. Το γνωρίζεις καλά: εξαιρετικά λεπτά, σκουρόχρωμα φρύδια, nude χείλη και έντονο μαύρο eyeliner.

Και παρόλο που πλέον η προσέγγισή της στο μακιγιάζ είναι μάλλον μινιμαλιστική (πολλές φορές δεν φοράει καθόλου), πρόσφατα επανήλθε στο διάσημο look της από τις προηγούμενες δεκαετίες.

Το ''Rock N’ Roll'' μακιγιάζ της Pamela

Στις 19 Μαΐου, ο makeup artist με έδρα το Λος Άντζελες, David Velasquez, μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram που, με την πρώτη ματιά, μοιάζει με παλιά. Στο backstage στιγμιότυπο, η πρωταγωνίστρια του The Last Showgirl φοράει ένα κόκκινο μπουρνούζι Versace, καθισμένη στην καρέκλα του μακιγιάζ.

Τα ξανθά μαλλιά της είναι με όγκο και ατημέλητα, και το glam της είναι ακριβώς όπως στα ’90s. Τα χείλη της είναι σχεδόν άβαφα (το λεγόμενο "concealer lip" κάνει comeback), ενώ η επιδερμίδα της έχει ματ βάση και λίγη μπρονζέ λάμψη στα μάγουλα. Αλλά το βλέμμα της είναι αυτό που τραβάει την προσοχή. Φοράει πυκνές, εντυπωσιακές βλεφαρίδες, έντονο μαύρο eyeliner στη γραμμή των βλεφαρίδων και δραματική μαύρη σκιά που ξεκινά από την εσωτερική γωνία των ματιών και φτάνει μέχρι τους κροτάφους.

Το Signature Look της Anderson

Η Anderson μπορεί τα τελευταία χρόνια να έγινε συνώνυμο του φυσικού look, αλλά παλιότερα δεν αποχωριζόταν ποτέ το έντονο, σκοτεινό eye look της.

Το No-Makeup μανιφέστο της

Από τότε που επέστρεψε στο προσκήνιο, η ηθοποιός κάνει πιο συνειδητές επιλογές που αισθάνεται προσωπικές. Μία από τις πιο αξιοσημείωτες; Η απόφασή της να εμφανίζεται χωρίς μακιγιάζ. Από βραβεία και πρεμιέρες μέχρι και το φετινή Met Gala του 2025, η Anderson εμφανίζεται σταθερά με φυσικό πρόσωπο στο κόκκινο χαλί.

«Η πρώτη φορά που το έκανα ήταν στο Παρίσι, στην Εβδομάδα Μόδας», είχε πει παλαιότερα. «Και πραγματικά δεν πίστευα ότι θα το προσέξει κανείς. Απλά σκέφτηκα, ''Γιατί να καταβάλλω τόση προσπάθεια; Δεν ανταγωνίζομαι κανέναν, θέλω να ενθαρρύνω τους άλλους''».

Συμπλήρωσε: «Δεν ήταν ότι έπαιρνα θέση, αλλά τελικά το έκανα, και χαίρομαι που βρήκε απήχηση. Και αν μπορώ να είμαι στο εξώφυλλο περιοδικού ή να περπατήσω σε ένα κόκκινο χαλί χωρίς μακιγιάζ, ελπίζω αυτό να περνάει ένα ωραίο μήνυμα». Εμβληματική στάση.

Πηγή: skai.gr

