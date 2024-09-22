Halle Bailey: Εγκατέλειψε τη vegan διατροφή λόγω εγκυμοσύνης

Η Halle Bailey αποκάλυψε ότι έκανε μια σημαντική αλλαγή στη διατροφή της -και στον τρόπο ζωής- ενώ ήταν έγκυος. Σε ένα Instagram Live που κατέγραψε το «The Shade Room», η 24χρονη ηθοποιός ανέφερε πως άρχισε να λαχταρά να φάει κρέας, ενώ ήταν έγκυος στον γιο της, Halo, τον οποίο μοιράζεται με τον φίλο της DDG. Η Halle Bailey είπε ότι εγκατέλειψε τη vegan διατροφή.

Στο βίντεο, η Bailey τρώει και στο βάθος ακούγεται το 8 μηνών παιδί της. Αφού η ίδια είχε επιδείξει τις μαγειρικές της ικανότητες, οι θαυμαστές άρχισαν να τη ρωτούν αν είναι ακόμα vegan. «Και η απάντηση είναι: όχι πια», είπε η ίδια. «Και ο λόγος είναι ότι, νομίζω ότι είπα σε κάποιους από εσάς ότι όταν ήμουν έγκυος, είχα αρχίσει να λαχταρώ το κρέας».

Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι ήταν vegan για 13 χρόνια. «Σκέφτηκα ότι θα πρέπει να δώσω στο σώμα μου αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή, επειδή κάνω πολύ σκληρή δουλειά για να μεγαλώσω έναν άνθρωπο, και ήθελα, επίσης, να βεβαιωθώ ότι ο Halo παίρνει τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά». Και πρόσθεσε: «Αν έχω μια υποψία ή μια λαχτάρα για κοτόπουλο ή κάτι άλλο, θα το φάω», εξήγησε. «Αλλά δεν τρώω πολύ κρέας».

Η Bailey, η οποία γέννησε τον Halo το 2023, ήταν ειλικρινής σχετικά με την υγεία της μετά τον τοκετό. «Πριν αποκτήσω παιδί, άκουγα τους ανθρώπους να μιλούν για την επιλόχεια κατάθλιψη και κατά κάποιο τρόπο δεν έδινα σημασία. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρό πράγμα ήταν στην πραγματικότητα», δήλωσε τότε η Bailey. «Τώρα που το περνάω, είναι σχεδόν σαν να κολυμπάς σε έναν ωκεανό με τα μεγαλύτερα κύματα που έχεις νιώσει ποτέ και προσπαθείς να μην πνιγείς. Θέλεις να αναδυθείς για να πάρεις αέρα», συνέχισε.

Τέλος, η Bailey εξήγησε στους θαυμαστές της ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται στο διαδίκτυο. «Ακόμα κι αν μπορεί να θαυμάζετε ορισμένους ανθρώπους και να νομίζετε ότι είναι διασημότητες και φαίνεται ότι τα έχουν όλα, ποτέ δεν ξέρετε τι περνάει κάποιος».

Πηγή: skai.gr

