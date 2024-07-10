Η Halle Bailey έχει κορμάρα και δεν είναι κακό να τη δείχνει... Η ίδια «ανέβασε» φωτογραφίες της να ποζάρει με σέξι μπικίνι, κάτι που ενθουσίασε τους θαυμαστές της. Και είναι λογικό, αφού η ηθοποιός και τραγουδίστρια διαθέτει καλλίγραμμη σιλουέτα.

Η 24χρονη Halle Bailey -τη θυμόμαστε από τη «Μικρή Γοργόνα- εντυπωσίασε με ένα χρυσό μπικίνι, το οποίο ήταν στολισμένο με λευκά μαργαριτάρια.

Στη συνέχεια, η Halle μπήκε στο Story της και μοιράστηκε μια φωτογραφία της σε ένα στούντιο ηχογράφησης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δουλεύει πάνω σε ένα νέο πρότζεκτ.

Η σταρ κυκλοφόρησε το πρώτο της σόλο τραγούδι, «Angel», τον Αύγουστο του 2023 και ακολούθησε το «In Your Hands» τον Μάρτιο. Το «Angel» ήταν υποψήφιο στα 66α ετήσια βραβεία Grammy για το καλύτερο R&B τραγούδι.

Η Halle γέννησε τον γιο της, Halo, τον Δεκέμβριο του 2023, τον οποίο μοιράζεται με τον ράπερ και YouTuber, DDG. Το διάσημο ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί υπό άκρα μυστικότητα, ενώ στις 6 Ιανουαρίου έκανε γνωστή την είδηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

