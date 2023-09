Μας αναλογούν τρεις έρωτες ανά ζωή

Your browser does not support the audio element.

«Αν αγάπησες και πόνεσες, αγάπα περισσότερο. Αν αγάπησες περισσότερο και πόνεσες περισσότερο, αγάπα ακόμη περισσότερο. Αν αγάπησες ακόμη περισσότερο και πόνεσες ακόμη περισσότερο, αγάπα περισσότερο, ώσπου να μην πονάει άλλο», γράφει ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ...