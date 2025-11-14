Όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη Σίντνεϊ Σουίνι όταν εμφανίστηκε στο πάρτι «GQ Men Of The Year 2025», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο θρυλικό Chateau Marmont, στο Λος Άντζελες.

Η 28χρονη σταρ του «Euphoria» επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο σατέν φόρεμα Versace με βαθύ ντεκολτέ, πιστή στο «dress code» της βραδιάς: «90s Hollywood Red Carpet». Η σκούρα, γοτθική αισθητική της ολοκληρώθηκε με μαύρο κολιέ και έντονο smokey eye, που τόνιζε ακόμη περισσότερο τα εντυπωσιακά μπλε μάτια της. Τα ξανθά μαλλιά της, χτενισμένα σε ανάλαφρα κύματα με χωρίστρα στο πλάι, ανέδειξαν ιδανικά το glam look της.

Η Σουίνι είναι μία από τις επτά διασημότητες που κοσμούν το εξώφυλλο του φετινού τεύχους «GQ Men of the Year 2025», το οποίο σηματοδοτεί την 30ή επέτειο του περιοδικού. Η ίδια τιμάται ως Ηθοποιός της Χρονιάς, ενώ τη βραδιά συνδιοργάνωσαν οι Stephen Colbert, Seth Rogen, SZA, Oscar Isaac, Clipse και Hailey Bieber.

Sydney Sweeney at the 2025 GQ Men Of The Year.pic.twitter.com/5slNDzN1Wf — Sydney Sweeney Daily (@sweeneydailyx) November 14, 2025

Παρά τη λαμπερή εμφάνιση, η παρουσία της πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά την απογοητευτική πορεία της νέας της ταινίας «Christy», η οποία σημείωσε χαμηλές εισπράξεις στο box office. Η ταινία, που προβάλλεται σε 2.011 αίθουσες, συγκέντρωσε μόλις 1,3 εκατ. δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο, τοποθετώντας την ανάμεσα στις 12 χειρότερες εισπρακτικά κυκλοφορίες σε τόσο μεγάλο αριθμό αιθουσών.

Στην ταινία, η Σουίνι μεταμορφώνεται στην Christy Martin, θρυλική μορφή της πυγμαχίας και μέλος του Hall of Fame, ένας ρόλος που απέχει πολύ από την εικόνα της ξανθιάς «σεξοβόμβας» με την οποία τη συνδέει συχνά το κοινό.

Απαντώντας στην κριτική, η ηθοποιός έγραψε στο Instagram: «Είμαι πολύ περήφανη για αυτή την ταινία. Για τη δουλειά του David, για την ιστορία που διηγηθήκαμε. Είναι τιμή μου να εκπροσωπώ μια τόσο δυνατή και ανθεκτική γυναίκα όπως η Christy Martin. Αυτή η εμπειρία ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου».

Η Σουίνι έχει βρεθεί στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων το τελευταίο διάστημα - τόσο λόγω της αποκάλυψης ότι είναι εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή, όσο και εξαιτίας της διαφήμισης της American Eagle, την οποία ορισμένοι χαρακτήρισαν ρατσιστική λόγω λογοπαίγνιου ανάμεσα στις λέξεις «jeans» και «genes». Οι επιλογές της έμοιαζαν να έρχονται σε σύγκρουση με το κυρίαρχο «woke» ρεύμα του Χόλιγουντ.

Πηγή: skai.gr

