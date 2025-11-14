Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Αναστάτωσε το Λονδίνο με το σέξι φόρεμα-κορσέ εμπνευσμένο από εσώρουχα

Η ηθοποιός έχει στραφεί σε μια πιο ώριμη γκαρνταρόμπα, υιοθετώντας ιδιαίτερα την τρέχουσα μόδα του «γυμνού ντυσίματος»

Μίλι Μπόμπι Μπράουν

Η πρόσφατη εμφάνιση των πρωταγωνιστών της σειράς, Μίλι Μπόμπι Μπράουν και Ντέιβιντ Χάρμπορ, στην πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν της σειράς «Stranger Things», φαίνεται να επισκίασε κάθε προηγούμενη αναφορά σε καταγγελίες για παρενόχληση.

Μίλι Μπόμπι Μπράουν

Το δίδυμο, που έχει αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα μέσα από τη σειρά του Netflix, εμφανίστηκε χαμογελαστό και άνετο στο κόκκινο χαλί, αποδεικνύοντας ότι η φήμη και η καριέρα τους παραμένουν ισχυρές.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, 21 ετών, επέλεξε ένα εντυπωσιακό λουκ εμπνευσμένο από εσώρουχα, με μεταξωτό κορσέ και μαύρη μίνι φούστα με μακριά ουρά από τούλι. Το σύνολό της ολοκληρωνόταν με καλσόν και κλασικές γόβες στιλέτο, αποσπώντας τα βλέμματα όλων των φωτογράφων και θαυμαστών. Η ηθοποιός έχει στραφεί σε μια πιο ώριμη γκαρνταρόμπα, υιοθετώντας ιδιαίτερα την τρέχουσα μόδα του «γυμνού ντυσίματος».

Μίλι Μπόμπι Μπράουν

Μίλι Μπόμπι Μπράουν

Μίλι Μπόμπι Μπράουν

Παρά τις απροσδόκητες καταγγελίες για παρενόχληση, δεν υπήρχε κανένα ίχνος κακίας μεταξύ της Μίλι Μπόμπι Μπράουν και του Ντέιβιντ Χάρμπορ, όταν χαμογελούσαν ποζάροντας πρόσφατα μαζί στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της σειράς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix US (@netflix)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μίλι Μπόμπι Μπράουν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark