Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Αναστάτωσε το Λονδίνο με το σέξι φόρεμα-κορσέ εμπνευσμένο από εσώρουχα

Η πρόσφατη εμφάνιση των πρωταγωνιστών της σειράς, Μίλι Μπόμπι Μπράουν και Ντέιβιντ Χάρμπορ, στην πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν της σειράς «Stranger Things», φαίνεται να επισκίασε κάθε προηγούμενη αναφορά σε καταγγελίες για παρενόχληση.

Το δίδυμο, που έχει αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα μέσα από τη σειρά του Netflix, εμφανίστηκε χαμογελαστό και άνετο στο κόκκινο χαλί, αποδεικνύοντας ότι η φήμη και η καριέρα τους παραμένουν ισχυρές.

Millie Bobby Brown responds to a paparazzo telling her to “smile” at the #StrangerThings5 London premiere:



“Smile? You smile!” pic.twitter.com/l8bqIFrsyP — Pop Tales (@Pop_Tales) November 14, 2025

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, 21 ετών, επέλεξε ένα εντυπωσιακό λουκ εμπνευσμένο από εσώρουχα, με μεταξωτό κορσέ και μαύρη μίνι φούστα με μακριά ουρά από τούλι. Το σύνολό της ολοκληρωνόταν με καλσόν και κλασικές γόβες στιλέτο, αποσπώντας τα βλέμματα όλων των φωτογράφων και θαυμαστών. Η ηθοποιός έχει στραφεί σε μια πιο ώριμη γκαρνταρόμπα, υιοθετώντας ιδιαίτερα την τρέχουσα μόδα του «γυμνού ντυσίματος».

Παρά τις απροσδόκητες καταγγελίες για παρενόχληση, δεν υπήρχε κανένα ίχνος κακίας μεταξύ της Μίλι Μπόμπι Μπράουν και του Ντέιβιντ Χάρμπορ, όταν χαμογελούσαν ποζάροντας πρόσφατα μαζί στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της σειράς.

Πηγή: skai.gr

