Η Αριάνα Γκράντε δέχτηκε επίθεση από έναν θαυμαστή, ενώ περπατούσε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Wicked: For Good», στη Σιγκαπούρη.

Η 32χρονη ηθοποιός περπατούσε δίπλα στη συνάδελφό της, Σίνθια Ερίβο, η οποία έγινε η «ασπίδα» της όταν είδε τον άνδρα να τρέχει προς το μέρος της. Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να ορμάει στην καλλιτέχνιδα και να την αγκαλιάζει, ενώ εκείνη προσπαθούσε να ξεφύγει.

Πριν από την ασφάλεια, η Σίνθια Ερίβο, που παίζει την Elphaba στην ταινία, πήδηξε ανάμεσα στη φίλη της και τον άνδρα για να τον εμποδίσει, φωνάζοντας του κάτι.

Λίγα λεπτά αργότερα, υπάλληλοι από την ομάδα ασφαλείας του χώρου, απομάκρυναν τον συγκεκριμένο άνδρα, αφήνοντας την Αριάνα Γκράντε, που ήταν εμφανώς συγκλονισμένη, να την παρηγορεί η φίλη της, Σίνθια Ερίβο. Το βίντεο του συμβάντος έγινε αμέσως «viral», προκαλώντας κύμα αποδοκιμασιών προς τον δράστη στα social media. Ταυτόχρονα, πολλοί επαίνεσαν τη Σίνθια Ερίβο για την άμεση αντίδρασή της.

