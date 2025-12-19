Γονείς για πρώτη φορά ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο δημοφιλής κωμικός Πιτ Ντέιβιντσον και η σύντροφός του, Έλσι Χιούιτ, καθώς υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Το ζευγάρι αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση μέσω των λογαριασμών του στο Instagram, κάνοντας γνωστό παράλληλα και το όνομα της μικρής το οποίο είναι Σκότι Ρόουζ Χιούιτ Ντέιβιντσον.

«Το τέλειο αγγελούδι μας ήρθε στον κόσμο στις 12/12/2025. Το καλύτερο δημιούργημά μου μέχρι τώρα. Ξεχειλίζω από αγάπη, ευγνωμοσύνη και απίστευτη χαρά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης το μοντέλο και τη συνόδευσε με μια σειρά από στιγμιότυπα από τις πρώτες στιγμές με το μωρό.

Όπως αναφέρει το «People», το όνομα Σκότι δόθηκε στη νεογέννητη προς τιμήν του εκλιπόντος πατέρα του ηθοποιού. Ο Σκοτ Μάθιου Ντέιβιντσον υπηρετούσε ως πυροσβέστης στη Νέα Υόρκη και έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν ο Πιτ ήταν επτά ετών. Το Ρόουζ είναι το μεσαίο όνομα της Χιούιτ.

Πηγή: skai.gr

