Νίκη για τον Μπραντ Πιτ: Η Αντζελίνα Τζολί υποχρεώνεται να αποκαλύψει ιδιωτικά μηνύματα

Ο Μπραντ Πιτ πέτυχε μια σημαντική νίκη στη συνεχιζόμενη νομική του διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, σχετικά με το γαλλικό οινοποιείο τους, Château Miraval. Δικαστής αποφάσισε υπέρ του ηθοποιού, διατάσσοντας τη διάσημη ηθοποιό να παραδώσει ιδιωτικά emails και μηνύματα που αφορούν την πώληση του μεριδίου της στο κτήμα.

Απόφαση-σταθμός υπέρ του Πιτ

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η «Page Six», η Αντζελίνα Τζολί έχει προθεσμία 45 ημερών για να παραδώσει τις επίμαχες επικοινωνίες. Πηγή κοντά στην υπόθεση ανέφερε ότι τα emails «θα αποδείξουν πως η Τζολί δεν ήταν ειλικρινής από την αρχή σχετικά με τις πραγματικές της προθέσεις για την πώληση του μεριδίου της».

Η αντίδραση της πλευράς Τζολί

Ο δικηγόρος της ηθοποιού, Paul Murphy, δήλωσε πως είναι «απογοητευμένοι από την ερμηνεία του δικαστηρίου για τον νόμο περί προνομιακής επικοινωνίας στην Καλιφόρνια». «Η απόφαση παραβιάζει τον νόμο, υπονομεύει το θεμελιώδες δικαίωμα της κ. Τζολί σε δίκαιη δίκη και αποτελεί ακόμη μία εκδήλωση της πολυετούς προσπάθειας του κ. Πιτ να την παρενοχλεί και να την ελέγχει. Θα ασκήσουμε έφεση», τόνισε.

Η πρόσφατη δικαστική εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο της αγωγής που έχει καταθέσει ο Μπραντ Πιτ, κατηγορώντας την πρώην σύζυγό του ότι πούλησε παράνομα το μερίδιό της στο Château Miraval στο Stoli Group το 2021.

Ο Πιτ υποστηρίζει ότι οι δυο τους είχαν συμφωνήσει να μην πουλήσει κανείς το ποσοστό του χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου. Το ζευγάρι αγόρασε το κτήμα το 2008 έναντι 28,4 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ, σύμφωνα με τον ηθοποιό, σκόπευαν να το μετατρέψουν σε οικογενειακή επιχείρηση και να μεγαλώσουν εκεί τα παιδιά τους.

Οι επίμαχες επικοινωνίες

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Πιτ ζήτησε να κατατεθούν στο δικαστήριο οι επικοινωνίες της Τζολί με τον επιχειρηματικό της διαχειριστή, Terry Bird, καθώς και με συνεργάτες, δημοσιογράφους και οικονομικούς συμβούλους. Στα έγγραφα αναφέρεται ότι οι συνομιλίες αυτές αφορούσαν τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής διαμάχης. Η πλευρά του Πιτ υποστηρίζει ότι οι επικοινωνίες σχετικά με τους «όρους της πώλησης» προς το Stoli Group αποτελούν «τον πυρήνα της υπόθεσης».

Η Αντζελίνα Τζολί είχε προηγουμένως αρνηθεί να παραδώσει τα μηνύματα, υποστηρίζοντας ότι αφορούν νομικές συμβουλές και προστατεύονται από το απόρρητο. Ο δικηγόρος της κατηγόρησε εκ νέου τον Πιτ ότι προσπαθεί να εισβάλει σε «προνομιακές επικοινωνίες με τους δικηγόρους της». Η δικαστική διαμάχη για το Château Miraval συνεχίζεται, με τις επόμενες εβδομάδες να θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης.

